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Alex, Fenerbahçeli yıldızları Antalya'ya getirmek için harekete geçti! 2 isme birden teklif

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Alex, Fenerbahçeli yıldızları Antalya&#039;ya getirmek için harekete geçti! 2 isme birden teklif

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Fenerbahçe'nin yıldızlarını gözüne kestirdi. Transfer çalışmalarına devam eden Akdeniz temsilcisi, sarı-lacivertli ekibin kadroda düşünmediği 2 yıldıza kanca attı.

Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza, sezon başında Türkiye'ye dönerek Antalyaspor'un teknik direktörü oldu. Ligdeki ilk maçında evinde Göztepe'den 1 puan alan Brezilyalı hoca, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Alex, Fenerbahçeli yıldızları Antalya'ya getirmek için harekete geçti! 2 isme birden teklif - 1. Resim

BİRİ SICAK BAKIYOR! DİĞER İSE...

Alex, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği 2 futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

Alex, Fenerbahçeli yıldızları Antalya'ya getirmek için harekete geçti! 2 isme birden teklif - 2. Resim

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Miha Zajc ve Miguel Crespo Alex'in hedefindeki isimler. 

Crespo'nun imzaya yakın olduğu ifade edilirken, Zajc ile görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Alex, Fenerbahçeli yıldızları Antalya'ya getirmek için harekete geçti! 2 isme birden teklif - 3. Resim

Fenerbahçe 2023'te her iki futbolcuyla da yeni sözleşme imzalamış, Miguel Crespo'nun mukavelesini 2 yıl, Miha Zajc'ın kontratını ise 3 yıl daha uzatmıştı.

Alex, Fenerbahçeli yıldızları Antalya'ya getirmek için harekete geçti! 2 isme birden teklif - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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