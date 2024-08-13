Fenerbahçe'nin rakibi Lille'den 'Aşkın Olayım' paylaşımı!

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 13 Ağustos 2024 17:47 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 17:57 - Güncelleme:

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Lille'den ilginç bir harekete geldi. Fransız ekibi, maç öncesi yaptığı 'Aşkın Olayım' paylaşımıyla kızdırdı.