Fenerbahçe'nin rakibi Lille'den 'Aşkın Olayım' paylaşımı!
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Lille'den ilginç bir harekete geldi. Fransız ekibi, maç öncesi yaptığı 'Aşkın Olayım' paylaşımıyla kızdırdı.
Lille Kulübü, Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi yaptığı paylaşımda Mauro Icardi ile özdeşmiş 'Aşkın Olayım' şarkısını kullandı.
İstanbul'un tarihi yerlerinin gösterildiği paylaşımda Galatasaray tribünlerinde bolca söylenen şarkının seçilmesi sosyal medyada gündem oldu.
Fransız ekibinin Fenerbahçe'yi kızdırmak için bu tarz bir hamlede bulunduğu öne sürüldü.
İlk maçı kendi evinde 2-1 kazanan Lille, İstanbul'a avantajlı skorla geldi.
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor