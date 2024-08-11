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Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye veda mı etti? O anlar sosyal medyada gündem oldu

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Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe&#039;ye veda mı etti? O anlar sosyal medyada gündem oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin 1 numaralı transfer gündemi Ferdi Kadıoğlu. İngiliz ekiplerinin radarındaki milli oyuncu için gelen teklifler 30 milyon euro'yu geçti. Sarı-lacivertliler henüz kararını vermedi ancak Ferdi'nin Adana Demirspor mücadelesinin ardından kameralara yansıyan görüntüsü ayrılık iddialarını güçlendirdi. Sosyal medyada gündem olan o anların ardından Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Adana Demirspor'u Dzeko'nun tek golüyle yendi ve sezona 3 puanla başladı. 

Mücadelenin iyi isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 88. dakikasında yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. Transferi gündemde olan milli yıldız oyundan çıkarken taraftarlar alkışlar eşliğinde, "Gitme sana muhtacım" şarkısını söylerken, Ferdi de alkışla karşılık verdi.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye veda mı etti? O anlar sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

Kadıköy'de yaşanan duygusal anlar Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli taraftarlara veda ettiği şeklinde yorumlandı. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülerin ardından sarı-lacivertli cepheden açıklama geldi.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye veda mı etti? O anlar sosyal medyada gündem oldu - 2. Resim

AYRILIK İDDİALARINA CEVAP GELDİ

Fenerbahçe A Takım Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada yaptı.

Yemeniciler, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili 'veda etti' şeklindeki yorumlar doğru değildir. Taraftarlarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir. Normal bir maç sonu el sallamasından ibaret durum." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye veda mı etti? O anlar sosyal medyada gündem oldu - 3. Resim

İNGİLİZLER PEŞİNDE

EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla değerini katlayan Ferdi Kadıoğlu için Brighton'ın bonuslarla birlikte 35 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtiliyor.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye veda mı etti? O anlar sosyal medyada gündem oldu - 4. Resim

Arsenal ve Manchester United'ın da Ferdi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ifade ediliyor.

Düzenleyen:  - Spor
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