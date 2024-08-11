Kurtarıcı Dzeko! Fenerbahçe lige galibiyetle başladı

Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı futbolla tat vermeyen Jose Mourinho’nun takımı dün de farklı görüntüde değildi ama kazanmayı bildi. Boşnak golcü 34’te yaptığı tek vuruşla fileleri havalandırarak bir kere daha sarı lacivertlileri sevindirdi.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Tarihinin en uzun şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek için tarihinin en güçlü kadrolarından birini kuran ve bu pahalı kadroyu futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho’ya emanet eden Fenerbahçe, en büyük hedefi olan Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor’u konuk etti. Misafir takımda kaleyi koruyan ismin 2008 doğumlu Deniz Eren’in olması gecenin dikkati çeken notlarındandı.

ASİST MAXİMİN'DEN

Maça rakibine oranla daha atak bir şekilde başlayan sarı lacivertli takım zaman zaman soldan Saint-Maximin’in sürüklediği ataklarla rakip ceza sahasına sokuldu. Sakatlıklar sebebiyle sıklıkla duran oyunda 34’te orta sahada aldığı topu ceza sahasına kadar süren Saint-Maximin uygun durumdaki Dzeko’yu gördü ve Kadıköy’de sezonun ilk golü geldi: 1-0. 3-4-3 oynayan konuk takım üretmekte zorlanınca ilk yarı bu skorla sona erdi.

DEFANSA ÇEKİLDİ

İkinci yarı daha dengeli bir oyuna sahne olan maçta 57’de Yusuf seri çalımlarla ceza sahasına girdi ama vuruşu savunmaya da çarptı ve kornere çıktı. Son bölümde Bartuğ, Mert ve En-Nesyri’yi oyuna alan Mourinho bu hamlesiyle 4-3-3’e döndü. 82’de Bartuğ’un pasına iyi yükselen Faslı santrfor ilk golüne yaklaşsa da kafa vuruşu dışarı çıktı. Son dakikalarda savunma güvenliğini de elden bırakmayan Fenerbahçe istediğini aldı.

TARAFTAR FERDİ'Yİ ALKIŞLADI

Fenerbahçe’nin millî oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, alkışlarla oyundan çıktı. Transferi gündemde olan sol bek oyuncusu, müsabakanın 88. dakikasında yerini Çağlar Söyüncü’ye bıraktığı sırada taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı. Sarı lacivertli kulüp, “Ferdi veda etmedi” açıklaması yaptı.

MAXİMİN'DEN İLK ASİST

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin ilk lig maçında Dzeko’ya asist yapan isimdi. Futbolcu, “Galibiyetten ötürü mutluyum. Takıma katkı sağladığım için de ayrıca mutluyum. Bu ikinci resmî maçımdı. Birkaç maç sonra yüzde 100 olarak kalitemi göstereceğim, daha iyi noktaya geleceğim” sözlerini sarf etti.

"FARKLI KAZANMALIYDIK"

Dün ilk lig maçında sarı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Bugün olmayan tek şey gollerdi. İlk 60-65 dakikadaki oyunumuza bakınca sonuç farklı olmalıydı. Çok pozisyon kaçırdık. Final bölgesinde, üçüncü bölgede doğru şeyleri yapamadık teknik anlamda. Maç boyunca dominant olan bizdik. Daha farklı bir sonucu hak ediyorduk. Belli dakikadan sonra fiziksel olarak düştük” dedi.

BARTUĞ SÜRE ALACAK

Portekizli çalıştırıcı, “Maximin ve İrfan 90 dakika oynayacak durumda değil. Orta sahada sürekli İsmail ve Szymanski ile oynuyoruz” vurgusu yaparken, “Bartuğ da oyuna girdi. Türk futbolu için iyi bir şey bu. Gençlere şans vermekten korkmuyoruz. Daha fazla süre alacak. Oğuz ve Yusuf da var elimizde. Fenerbahçe için çalışıyorum ama endirekt olarak Türk futbolu için de çalışıyorum” ifadelerini kullandı.