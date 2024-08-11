Fenerbahçe'nin Adana Demirspor galibiyetini spor yazarları değerlendirdi! "Ya patlar ya çöker..."

Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Dzeko'nun tek golüyle 3 puana uzandı. Jose Mourinho'nun Süper Lig'deki ilk galibiyetini değerlendiren spor yazarları, Portekizli hocanın oyununun Lille'i elemeye yetmeyeceğini ifade ettiler.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'e 3 puanla merhaba dedi. Portekizli hoca, Adana Demirspor karşısında ilk Süper Lig maçına çıkarken, Dzeko'nun golüyle kazanmayı bildi.

Spor yazarları, Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o yorumlar...

UĞUR MELEKE: LILLE MAÇINDA EN BÜYÜK KOZ

Yattara gibi, Baljic gibi topu ayağına aldığında tribünleri heyecanlandıran, çalım beklediğiniz özel bir oyuncu Maximin. Dün bir süre sol çizgide Semih-Manev’le kemik kemiğe savaştı. Ancak daha sonra merkezde daha fazla topla buluştuğunda farkı oluşturmayı başardı Fransız futbolcu. Merkezden yaptığı bir dripling ve pasla Dzeko’ya da attırdı golü. Hafta içinde Lille’e karşı da Fenerbahçe’nin en büyük kozu olacak Maximin. (Hürriyet)

GÜRCAN BİLGİÇ: TÜRK HAKEMLERİ İLE TANIŞTI

Ve beklenen; Mourinho "Türk Hakemleri" ile tanıştı. Yerden kalkmayan, vakit geçiren, ağır davranan bir takıma izin verip, topu çabuk kullanmaya çalışan Fenerbahçe için taç atışı tekrarlatan bir pozisyon cahili. Neye faul çalacağından- çalmayacağından habersiz. Özel biri Bitigen'den kurtuldu ama daha HUM (Halil Umut Meler) var. Esas sürprize hazırlı olsun. 15 yaşında gencecik bir çocuğu kalesine koyan Adana Demirspor'un üç net pozisyonu olduğunun da altını çizelim. Sahaya doğru yayılıp, ayağa pası da yüksek yüzde ile yapıyorlar. Ligin yine can yakan takımı olurlar. (Sabah)

AHMET ÇAKAR: ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFER

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Maximin çok önemli bir transfer. Fizik gücü yerinde olduğunda katkısı korkunç olabilir. Topla çok iyi, driplingi mükemmel. Genelde böyle oyuncular topla oynamayı severler ama o, topu ayağından çıkarma zamanlamasını oldukça iyi ayarlayabiliyor. Fenerbahçe için büyük katkı olacak gibi görünüyor.

(Sabah)

ERCAN GÜVEN: YA PATLAR, YA DA İÇE DOĞRU ÇÖKER

İlk yarı Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi durdurdu, ikinci yarı Fenerbahçe, Adana Demirspor’u oyuna çekti” cümlesi tamamen doğrudur, lakin futbolla hiç alakası yoktur! Hele ilk 45’de hiç!.. Ve maçın bitmesine on dakika kala Mourinho’nun hamlesi geldi. Maximin, Osayi, Dzeko kenara, Mert Müldür, Bartuğ ve En Nesyri sahaya. Ne oldu? Daha etkili hale geldi Adana Demirspor. Lille maçında ya patlar bu iş, ya da içe doğru çöker. (Milliyet)

OKTAY DERELİOĞLU: BU İŞLER ŞAKAYA GELMEZ

Fenerbahçe geçen sezonki gücünden ve temposundan çok düşük bir futbol sergiledi. Belli ki Lille maçının yorgunluğu hepsinde vardı. Ligin ilk maçlarını ölçü olarak kabul etmemek gerekir ama Fenerbahçe'nin savunmada daha dikkatli olması gerekir. Dün son dakikalarda defanstaki laubalilik az kalsın maçın berabere bitmesine neden olacaktı. Fenerbahçe her şeye rağmen 3 puanı aldı. Ancak bu futbol gelecek adına iyi sinyaller vermedi. Umarım Mourinho bu maçtan dersler çıkarır. Çünkü bu işler şakaya gelmez. (Takvim)

GÜNTEKİN ONAY: GALİBİYET KOLAY GELMEDİ

Fenerbahçe’nin, kalesinde 15 yaşındaki Deniz’in oynadığı bir takıma karşı ligin ilk iç saha maçında 90 dakika boyunca sadece tek gol pozisyonu üretmiş olması böylesine ofansif zenginliğe sahip bir kadrodan asla beklenilecek bir şey değil. Anlaşılan o ki Mourinho sezon başındaki bu süreçte daha kontrollü ve emniyetli bir oyunu tercih ediyor. Düşük temponun yoğun maç takviminden kaynaklanıyor olması da muhtemel, henüz sezona bazı takımlar başlamamışken Fenerbahçe 4’üncü resmi maçını oynadı. (Hürriyet)