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Fernando Muslera'dan flaş karar! Galatasaray efsanesi vedasını açıkladı: "Kariyerimi noktalıyorum..."

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Spor Haberleri

2011 yılında Galatasaray formasını giymeye başlayan ve geçtiğimiz günlerde efsanesi olduğu sarı-kırmızılılarla bir kez daha sözleşme yenileyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'dan flaş karar! Muslera, Milli takım kariyerini noktalama kararını açıkladı. İşte haberin detayları ve Muslera'nın o sözleri.

Galatasaray'ın efsaneleşen file bekçisi Fernando Muslera'dan flaş karar! Uruguaylı kaleci, milli takım kariyerini noktalama kararını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la sözleşme tazeleyen Muslera ülkesi basınına açıklamalarda bulundu. 

100% Deporte'ye konuşan Muslera milli takım kariyerini sonlandırdığını ve bunu teknik direktör Marcelo Bielsa’ya ilettiğini belirtti. Tecrübeli file bekçisi şu ifadeleri kullandı:

"Milli takım dönemini kapattım. Bielsa ne düşündüğümü öğrenmek için aradı ve beni anladı. Çok uzun bir konuşma yapmadık. Bir noktada konuştuk ve anlaştık. Benim durumumu anladı. Milli takım benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi ve bundan çok keyif aldım."

Fernando Muslera'dan flaş karar! Galatasaray efsanesi vedasını açıkladı:

Bu kararın ilk 11'deki yerini kaybetmesiyle ilgili olmadığının altını çizen Muslera "Bunu açıkça söylemek istiyorum çünkü neden bu değil. Bunlar kişisel kararlar ve aşamalar. 2009'dan bu yana uzun yıllar geçti ve bugün harika kaleciler var. Onlar da milli takımın parçası olan harika kaleciler." sözlerini sarf etti.

ÜLKESİNE DÖNECEK Mİ?

Kariyerini nerede sonlandıracağı sorusuna da cevap veren Muslera "Şimdiden bir şey söylemek istemiyorum çünkü gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Belki Galatasaray buna izin vermez ve burada emekli olmamı isterler. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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