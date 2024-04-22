Galatasaray'ın 36'lık delikanlısı Dries Mertens Belçika'da manşetlerde! "Gözleri sırtında"
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Galatasaray'ın bu sezon performansıyla göz dolduran isimlerinden biri olan Dries Mertens önceki akşam oynanan ve 4-1 kazanılan Pendikspor karşılaşmasında, bir kez daha klasını gösterdi. Mertens, ülkesi Belçika'da da manşetlerdeydi.
Galatasaray'da son haftaların parlayan isimlerinden biri olan Dries Mertens, ülkesi Belçika'da manşetlerde. Önceki akşam oynanan Pendikspor karşılaşması sonrası Nieuwsblad adlı bir internet sitesi Mertens'i haber yaptı.
"GÖZLERİ SANKİ SIRTINDA"
"Sanki arkasında gözü varmış gibi: Mertens zirve yarışında Galatasaray'daki 14. asistini yaptı" başlığını atan site, haberde şu ifadeleri kullandı:
"36 yaşındaki Mertens, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 resmi müsabakada altı gol ve on dört asist kaydetti. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor."