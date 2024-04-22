Galatasaray'ın 36'lık delikanlısı Dries Mertens Belçika'da manşetlerde! "Gözleri sırtında"

Düzenleyen: Songül Soysal 22 Nisan 2024 15:53 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 15:53 - Güncelleme:

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Galatasaray'ın bu sezon performansıyla göz dolduran isimlerinden biri olan Dries Mertens önceki akşam oynanan ve 4-1 kazanılan Pendikspor karşılaşmasında, bir kez daha klasını gösterdi. Mertens, ülkesi Belçika'da da manşetlerdeydi.