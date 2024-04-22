Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın 36'lık delikanlısı Dries Mertens Belçika'da manşetlerde! "Gözleri sırtında"

Galatasaray'ın 36'lık delikanlısı Dries Mertens Belçika'da manşetlerde! "Gözleri sırtında"

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın 36&#039;lık delikanlısı Dries Mertens Belçika&#039;da manşetlerde! &quot;Gözleri sırtında&quot;

Spor Haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'ın bu sezon performansıyla göz dolduran isimlerinden biri olan Dries Mertens önceki akşam oynanan ve 4-1 kazanılan Pendikspor karşılaşmasında, bir kez daha klasını gösterdi. Mertens, ülkesi Belçika'da da manşetlerdeydi.

Galatasaray'da son haftaların parlayan isimlerinden biri olan Dries Mertens, ülkesi Belçika'da manşetlerde. Önceki akşam oynanan Pendikspor karşılaşması sonrası Nieuwsblad adlı bir internet sitesi Mertens'i haber yaptı.

Galatasaray'ın 36'lık delikanlısı Dries Mertens Belçika'da manşetlerde!

"GÖZLERİ SANKİ SIRTINDA"

 "Sanki arkasında gözü varmış gibi: Mertens zirve yarışında Galatasaray'daki 14. asistini yaptı" başlığını atan site, haberde şu ifadeleri kullandı:

"36 yaşındaki Mertens, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 resmi müsabakada altı gol ve on dört asist kaydetti. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor."

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
Ölümcül zehre sahipler! Engerek yılanları sürü halinde görüntülendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Çürük' tartışması dallanıp budaklanıyor! Rıza Çalımbay'dan Samet Aybaba'ya: "Beşiktaş'a böyle diyemezsin" - Spor"Beşiktaş çürük" tartışması dallanıp budaklanıyorZiraat Türkiye Kupası yarı final maratonu başlıyor! Karşılaşmaların hakemleri belli oldu - SporKupada yarı final maratonu! TFF açıkladıMiguel Crespo durdu durdu Fenerbahçe itiraflarını peş peşe patlattı: "Galatasaray ile Beşiktaş..." - SporCrespo Fenerbahçe itiraflarını peş peşe patlattıFatih Terim'den doping iddialarına jet cevap! Yunanistan'da gündemden düşmüyor - SporTerim'den doping iddialarına jet cevap!Galatasaray'ın kapısını çalan çalana! Okan Buruk'un taliplerine her gün bir yenisi ekleniyor - SporTaliplerine her gün bir yenisi ekleniyorSüper Lig'de 33.hafta: Sivasspor-Fenerbahçe | Canlı anlatım - SporSivasspor-Fenerbahçe | Canlı
Sonraki Haber Yükleniyor...