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Galatasaray'ın kapısını çalan çalana! Okan Buruk'un taliplerine her gün bir yenisi ekleniyor

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Galatasaray&#039;ın kapısını çalan çalana! Okan Buruk&#039;un taliplerine her gün bir yenisi ekleniyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un talipleri giderek artıyor. Buruk'un bir süredir İtalyan kulüplerinin kıskacında olduğu biliniyordu. Bu kez talip Rusya'dan çıktı. işte detaylar.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un taliplerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Lazio başta olmak üzere, pek çok İtalyan takımının Buruk ile ilgilendiği öner sürülmüştü. Buruk'a şimdi de Rusya'dan talip çıktı.

Galatasaray'ın kapısını çalan çalana! Okan Buruk'un taliplerine her gün bir yenisi ekleniyor - 1. Resim

Akşam'ın haberine göre, Spartak Moskova Buruk'la ilgileniyor. Ancak Buruk, Rusya'da bir kariyer düşünmüyor. Bir yandan da Galatasaray yönetiminin sezon sonunda teknik adamlar sözleşme yenilemesi bekleniyor.

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