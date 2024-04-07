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Haberler > Spor > Fernando Santos, Türkiye Kupasını düşünüyor: Şahsi meselem

Fernando Santos, Türkiye Kupasını düşünüyor: Şahsi meselem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fernando Santos, Türkiye Kupasını düşünüyor: Şahsi meselem

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kariyerinin en kötü teknik direktörlüğünü Beşiktaş’ta yapan Portekizli teknik adam, prestijini düzeltmek için kupaya gözünü dikti, başkan Hasan Arat’a söz verdi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın başına geçtiğinde Fernando Santos’tan beklenti çok yüksekti. Ne de olsa Avrupa şampiyonu apoletine sahipti ve tecrübesiyle zor günler geçiren Beşiktaş’a ilaç olabilecek bir kariyeri bulunuyordu. Ancak Portekizli teknik adam hiç umulmadık şekilde işleri daha da kötüye götürdü. Geldiğinde zirveyle 18 olan puan farkı tam 37’ye çıktı. Takımın oyunu her hafta daha da kötüye gidiyor. Başkan Hasan Arat önceki gün Santos’la yaptığı görüşmede kötü oyunun sebebini sordu.

BAŞKAN HESAP SORDU

Portekizli teknik adam son oynanan Başakşehir maçında tamamen hücumcu bir sistem denediğini ancak takımın psikolojisinin buna hâlâ uygun olmadığı için istenen futbolun ortaya konamadığını söyledi. Santos bununla beraber Ziraat Türkiye Kupası’nın kazanılacağının da sözünü verdi. En kötü teknik direktörlük performansını Beşiktaş’ta ortaya koyan tecrübeli çalıştırıcının, bu durumun prestijine çok zarar vermesi sebebiyle kupayı mutlaka kaldırmak istediği öğrenildi.

KARTAL GERİDEN GELDİ 

Beşiktaş lige verilen arada İstanbulspor’la hazırlık maçında karşılaştı. Yedek ve genç oyuncuların şans bulduğu maçı siyah beyazlılar 2-1 kazandı. İstanbulspor 26’da Vorobjovas’la öne geçerken, Beşiktaş’ın golleri 75’te Enes Çinemre ve 85’te Cenk Tosun’dan geldi.

MERT SEFERBERLİĞİ

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mert Günok’un sağlık durumu belli oldu. Göğüs kafesinde ezilme tespit edilen tecrübeli kalecinin, Samsunspor maçına yetişmesi bekleniyor.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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