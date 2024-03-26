Fernando Santos’un yönetimden istediği belli oldu, beşibiryerde!

Beşiktaş’ta göreve başladığından bu yana bekleneni veremeyen Portekizli teknik adam, gelecek sezon güçlü bir ekip hâline gelmek için sağ bek, stoper, sol kanat, 10 numara ve forvet istedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Ligde son üç maçını da kaybeden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Fernando Santos’la geçtiğimiz günlerde yapılan toplantının yeni detayları ortaya çıktı. Başkan Hasan Arat, Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba’nın da bulunduğu toplantı sonrasında Portekizli teknik adamla sezon sonuna kadar devam etme kararı alınmıştı. Santos’un gelecek sezon için de planlar yaptığı, gerçekleştirilen toplantıda, beş transfer yapılmasını istediği öğrenildi.

10'A TECRÜBE LAZIM

Tecrübeli çalıştırıcı verdiği raporla sağ bek, stoper, sol kanat, santrfor ve 10 numara takviyesi istedi. Yapılacak 10 numara transferinin, Ernest Muçi’yi yedekleyebilecek tecrübeli bir isim olması gerektiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, diğer eksikleri de özkaynaktan kapatmayı planlıyor. Altyapıdan yeni ‘Semihler’ çıkarmaya niyetli olan Fernando Santos’un şimdiden gözüne giren isimlerden birinin, U19 takımının yıldızı Muhammed Eren olduğu öğrenildi.

SVENSSON'A UYARI

Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Jonas Svensson ile Samet Aybaba arasında bir görüşme gerçekleşti. Aybaba’nın, sezon sonuna kadar performansının yükselmemesi hâlinde oyuncuyla ayrılığın kaçınılmaz olduğunu bildirdiği öğrenildi.

MÜCADELEYE DEVAM

Necip Uysal’la girdiği forma rekabetinde geride kalan Joe Worrall, bu duruma rağmen Beşiktaş’ta yoluna devam etmek istiyor. Yarım sezonluğuna kiralanan tecrübeli stoper, yönetimle yaptığı görüşmede yeni sezonda da siyah beyazlı formayı giymek istediğini iletti.