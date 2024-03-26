Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Fernando Santos’un yönetimden istediği belli oldu, beşibiryerde!

Fernando Santos’un yönetimden istediği belli oldu, beşibiryerde!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fernando Santos’un yönetimden istediği belli oldu, beşibiryerde!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta göreve başladığından bu yana bekleneni veremeyen Portekizli teknik adam, gelecek sezon güçlü bir ekip hâline gelmek için sağ bek, stoper, sol kanat, 10 numara ve forvet istedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Ligde son üç maçını da kaybeden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Fernando Santos’la geçtiğimiz günlerde yapılan toplantının yeni detayları ortaya çıktı. Başkan Hasan Arat, Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba’nın da bulunduğu toplantı sonrasında Portekizli teknik adamla sezon sonuna kadar devam etme kararı alınmıştı. Santos’un gelecek sezon için de planlar yaptığı, gerçekleştirilen toplantıda, beş transfer yapılmasını istediği öğrenildi. 

10'A TECRÜBE LAZIM

Tecrübeli çalıştırıcı verdiği raporla sağ bek, stoper, sol kanat, santrfor ve 10 numara takviyesi istedi. Yapılacak 10 numara transferinin, Ernest Muçi’yi yedekleyebilecek tecrübeli bir isim olması gerektiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, diğer eksikleri de özkaynaktan kapatmayı planlıyor. Altyapıdan yeni ‘Semihler’ çıkarmaya niyetli olan Fernando Santos’un şimdiden gözüne giren isimlerden birinin, U19 takımının yıldızı Muhammed Eren olduğu öğrenildi.

SVENSSON'A UYARI

Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı ancak  istediği verimi alamadığı  Jonas Svensson ile Samet Aybaba arasında bir görüşme gerçekleşti. Aybaba’nın, sezon sonuna kadar performansının yükselmemesi hâlinde oyuncuyla ayrılığın kaçınılmaz olduğunu  bildirdiği öğrenildi.

MÜCADELEYE DEVAM

Necip Uysal’la girdiği forma rekabetinde geride kalan Joe Worrall, bu duruma rağmen Beşiktaş’ta yoluna devam etmek istiyor. Yarım sezonluğuna kiralanan tecrübeli stoper, yönetimle yaptığı görüşmede yeni sezonda da siyah beyazlı formayı giymek istediğini iletti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Benfica'dan ayrılmak isteyen Orkun Kökçü'ye İtalya ve İngiltere'den dev talip! Milli oyuncuya 40 milyon euro - SporBenfica'dan ayrılmak isteyen Orkun Kökçü'ye İtalya ve İngiltere'den dev talip! Milli oyuncuya 40 milyon euroFenerbahçeli Dusan Tadic'in gurur dolu gecesi! Sırbistan futbol tarihine geçti - SporFenerbahçeli Dusan Tadic'in gurur dolu gecesi! Sırbistan futbol tarihine geçtiArda Turan, kariyerindeki en iyi hocaları açıkladı! Fatih Terim’i ilk sıraya koymadı - SporArda Turan, kariyerindeki en iyi hocaları açıkladı! Fatih Terim’i ilk sıraya koymadıOsayi - Samuel imzayı atıyor! Nijeryalı yıldıza teklif yağıyor - SporFenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızına teklif yağıyorFutbolda ırkçılık skandalı! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior gözyaşlarına hakim olamadı - SporFutbolda ırkçılık skandalı! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior gözyaşlarına hakim olamadıVincenzo Montella'dan Avusturya - Türkiye maçı öncesi açıkladı! Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? - SporVincenzo Montella'dan Avusturya - Türkiye maçı öncesi açıkladı! Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev - SporUEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görevHannover'den Derrick Köhn açıklaması! Galatasaraylı yıldız performansıyla büyüledi - SporHannover'den Derrick Köhn açıklaması! Galatasaraylı yıldız performansıyla büyülediPFDK kararları açıklanıyor! Fenerbahçe ve Trabzonspor'da ceza alması beklenen isimler belli oldu - SporPFDK kararları açıklanıyor! Fenerbahçe ve Trabzonspor'da ceza alması beklenen isimler belli olduGalatasaray'ın yengesi Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! Bu sözler çok konuşulacak - SporWanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı!
Sonraki Haber Yükleniyor...