Feyyaz Uçar istifa iddiaları hakkında konuştu! 'Sadece kötülük yapmak için'

Feyyaz Uçar, siyah beyazlı yönetimdeki görevinden istifa edeceği iddialarını yalanladı. Uçar, iddiaların masa başından maksatlı olarak çıkarıldığını söyledi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, siyah beyazlı yönetimdeki görevinden istifa edeceği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN YALANLADI

Uçar, bugün bazı basın yayın organlarında çıkan "Feyyaz Uçar bırakıyor" şeklindeki haberleri yalanlayarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



"Sadece kötülük yapma, kaos algısı oluşturma maksatlı, masa başında uydurulan "Feyyaz Uçar Bırakıyor" şeklindeki yalan gazete haberi ne yazık ki sosyal medya üzerinde de kullanılmaya devam ediyor. Beşiktaşımız için başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Saygılarımla."