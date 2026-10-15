FIFA Başkanı Infantino özür diledi, kriz bitmedi!

FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma fikri nedeniyle özür diledi. Infantino'ya tepki gösteren isimlerden İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt ise konseyde pek çok sorunun cevapsız kaldığını vurgulayarak Infantino'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbol kamuoyunun tepki gösterdiği Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi nedeniyle özür diledi.

"HATALAR İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Konseyi'nde açıklamada bulunan Infantino, "Öncelikle 'FIFA Forward Enterprise' projesiyle ilgili iletişim ve istişare sürecinde yaptığımız ve birtakım sonuçlar doğuran hatalar için özür dilerim. Ancak şunu unutmamak gerekir ki bu bir öneriydi, kesinleşmiş bir karar değildi. Asıl amaç, mevcut kaynaklardan faydalanmak yerine FIFA'nın üye federasyonlarımıza daha fazla yatırım yapabilmesini sağlamaktı." ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı Infantino

"FIFA BAŞKANI OLMAYA UYGUN DEĞİLDİR"

Öte yandan Infantino'ya tepki gösteren isimlerden İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt ise konseyde pek çok sorunun cevapsız kaldığını vurgulayarak, "Bence söz konusu sorulara cevap vermesi gerekiyor eğer şimdi bu soruları cevaplamazsa FIFA başkanı olmaya uygun değildir." diye konuştu.

UEFA başta olmak üzere birçok konfederasyon, lig yönetimi ve futbol dünyasının önde gelen isimleri, Infantino'nun temmuz ayında gündeme gelen söz konusu önerisini eleştirerek FIFA yönetimine istifa çağrısında bulunmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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