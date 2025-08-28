FIFA'dan Türk ekibine 6 puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası uyguladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası uygulandığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" denildi.
FIFA geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası vermişti.
