Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > FIFA'dan Türk ekibine 6 puan silme cezası

FIFA'dan Türk ekibine 6 puan silme cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
FIFA&#039;dan Türk ekibine 6 puan silme cezası
FIFA, Yeni Malatyaspor, 2. Lig, Ceza, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası uygulandığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" denildi.

FIFA geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maç biletleri satışa çıktıNetanyahu’nun ‘sözde soykırım’ oyununa Paşinyan’dan tokat gibi cevap! "Hiçbir alakası yok"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: “Başarılı olacağız” - SporTeknik Direktör Hüseyin Eroğlu: “Başarılı olacağız”Trendyol Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu! - SporSüper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!Kerem Aktürkoğlu resmen doğruladı! Soyunma odasında söyledikleri bir bir ortaya çıktı - SporKerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamleMourinho'nun kazağı gündem oldu! Fiyatı ortaya çıktı - SporMourinho'nun kazağı gündem oldu! Fiyatı ortaya çıktıBenfica maçına damga vuran olay! Yedek kulübesindeki tartışma kamerada - SporBenfica maçına damga vuran olay! Yıldız isimler tartıştıYapay zeka Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini belirledi! - SporYapay zekadan "aman" dedirten kura tahmini!
Sonraki Haber Yükleniyor...