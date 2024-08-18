Figueiredo'dan yılın golü! Başakşehir - Alanyaspor maçında 6 gol var

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Başakşehir, 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi 4-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

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Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor, Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Toplam 6 golün atıldığı mücadelede kazanan taraf ev sahibi Başakşehir oldu.

İlk yarıyı 2-1 geride kapatan İstanbul ekibi, ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı çevirmesini bildi.

Başakşehir'in gollerini Piatek, Figueiredo, Deniz Türüç ve Serdar Gürler atarken, konuk ekibin golleri Cordova ve Balkovec'ten geldi.

BAŞAKŞEHİR 4 - 2 ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

13. dakikada gelişen konuk ekibin atağında, sağ kanattan Efecan'ın arka direğe yaptığı ortada Yusuf Özdemir kafayı vurdu, kaleci Muhammed'in son anda dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı.

17. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta topu kapan Deniz Türüç'ün penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Piatek kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

26. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hadergjonaj'ın hızlı kullandığı taç atışında sağ taraftan ceza sahasına giren Augusto, arka direkte boşta olan Cordova'ya yerden pasını attı. Cordova da yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

45+1. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Başakşehir ceza sahasına giren Hadergjonaj'ın şutunda hakem Arda Kardeşler, Opoku'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Balkovec, topu ve kaleci Muhammed'i ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

48. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Augusto, Ömer Ali Şahiner'i çalımlayarak ceza sahasına girdi. Augusto'nun altıpas önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

FİGUEİREDO'DAN YILIN GOLÜ

53. dakikada Başakşehir beraberliği sağladı. Orta sahada topu alan Figueiredo, kaleci Ertuğrul'un önde olduğunu görüp orta sahadan şutunu çekti ve çok şık bir gole imza attı: 2-2.

90. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan yapılan ortaya altıpas önünde Keny kafayı vurdu, kaleci Ertuğrul'un köşeden çeldiği top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-2.

90+4. dakikada Başakşehir 4. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta sağ taraftan ceza sahasına giren Pelkas, arka direkteki Serdar Gürler'e ortasını yaptı. Serdar da kafa vuruşuyla boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 4-2.

Başakşehir, karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu gollerle 4-2 kazandı.

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 65 Hamza Güreler), Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 60 Berat Özdemir), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 80 Keny), Davidson (Dk. 65 Serdar Gürler), Piatek (Dk. 80 Pelkas)

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Dk. 43 Furkan Bayır), Aliti, Balkovec, Coelho, Janvier (Dk. 64 Makouta), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir (Dk. 64 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 79 Mesquita)

Goller: Dk. 17 Piatek, Dk. 53 Figueiredo, Dk. 90 Deniz Türüç, Dk. 90+5 Serdar Gürler (Başakşehir), Dk. 26 Cordova, Dk. 45+2 Balkovec (Penaltıdan) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Onur Ergün, Dk. 39 Piatek, Dk. 82 Serdar Gürler, Dk. 90+5 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Dk. 39 Balkovec, Dk. 90+5 Aliti ve Coelho (Alanyaspor)