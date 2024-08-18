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Galatasaray'ın rakibi Young Boys'tan tarihi galibiyet! İsviçre ekibi 10-0 yenerek gözdağı verdi

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Galatasaray&#039;ın rakibi Young Boys&#039;tan tarihi galibiyet! İsviçre ekibi 10-0 yenerek gözdağı verdi

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Galatasaray ile eşleşen Young Boys, İsviçre Kupası 1. tur maçında 5. Lig takımı Printse-Nendaz'a gol yağdırarak sahadan 10-0 galip ayrıldı.

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşen Young Boys, İsviçre Kupası 1. tur maçında dikkat çekici bir galibiyet aldı.

5. Lig takımı Printse-Nendaz'a konuk olan İsviçre ekibi, mücadeleyi 10-0 kazandı.

Young Boys'un gollerini 1 ve 22. dakikalarda Darian Males, 29, 31 ve 52. dakikalarda Cedric Itten, 34, 45+1 ve 55. dakikalarda Alan Virginius, 63. dakikada Theo Golliard ve 85. dakikada kendi kalesine Quartier attı.

Galatasaray, Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Turu geçen taraf Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanacak.

Düzenleyen:  - Spor
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