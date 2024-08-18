Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın soyunma odasında sinirler gerildi! Fernando Muslera'dan Mauro Icardi'ye destek

Galatasaray'ın soyunma odasında sinirler gerildi! Fernando Muslera'dan Mauro Icardi'ye destek

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın soyunma odasında sinirler gerildi! Fernando Muslera&#039;dan Mauro Icardi&#039;ye destek

Spor Haberleri

Galatasaray, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynana karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Maçın en çok konuşulan olayı ise Mauro Icardi'nin geçerlilik sayılmayan golüydü. Maçın soyunma odasında tansiyonun arttığı ve Fernando Muslera'nın konuşması olay oldu...

Galatasaray, süper lig'in 2. haftasında konya büyükşehir stadı'nda konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. sarı-kırmızılıların golleri kerem aktürkoğlu ve barış alper yılmaz'dan gelirken, konyaspor'un tek golünü oğulcan ülgün kaydetti. ancak maç sonrası en çok konuşulan olay, mauro ıcardi'nin 76. dakikada bulduğu ve VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edilen golü oldu.

Galatasaray'ın soyunma odasında sinirler gerildi! Fernando Muslera'dan Mauro Icardi'ye destek - 1. Resim

Milliyet'in haberine göre, maç sonrası soyunma odasında iptal edilen gol nedeniyle oyuncular arasında tansiyon yükseldi. Icardi, iptal edilen golüne anlam veremeyerek, "Bu kaçıncı iptal edilen gol. Nasıl iptal olur anlamıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Galatasaray'ın soyunma odasında sinirler gerildi! Fernando Muslera'dan Mauro Icardi'ye destek - 2. Resim

FERNANDO MUSLERA'DAN MORAL KONUŞMASI

Takım kaptanı Fernando Muslera ise Icardi'nin tepkisine katılarak, "Yine aynı filmi izleyeceğiz. Gollerimizi iptal edecekler, penaltılarımızı vermeyecekler. Bu sene işimiz kolay değil. Bu verilmeyen gol bile bize bir mesaj. Çıkıp her maçı kazanmak için ekstra motive olmalı ve mücadele etmeliyiz" şeklinde oyunculara moral verdi.

Galatasaray'ın soyunma odasında sinirler gerildi! Fernando Muslera'dan Mauro Icardi'ye destek - 3. Resim

Bu gelişmelerin ardından, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, soyunma odasındaki bu gerginliğin hemen ardından kameraların karşısına geçerek VAR hakemi Volkan Bayarslan’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın soyunma odasında sinirler gerildi! Fernando Muslera'dan Mauro Icardi'ye destek - 4. Resim

NE YAŞANMIŞTI?

Mauro Icardi'nin attığı golle Galatasaray, skoru 3-1'e getirmişti. Ancak hakem Direnç Tonusluoğlu ve VAR hakemi Volkan Bayarslan, Lucas Torreira'nın pozisyon öncesinde faul yaptığını belirterek golü iptal etti. Bu karar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Düzenleyen:  - Spor
Eyüpsultan'da suç makinesi bu sefer otoparkı hedef aldı! 10 araca zarar verip kaçtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
G.Saray'dan Göztepe-F.Bahçe maçıyla ilgili açıklama! Ali Koç için olay sözler - SporG.Saray'dan Koç'a saldırı sonrası flaş açıklamaAvrupa şampiyonu 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı yurda döndü! Çiçeklerle karşılandılar - SporŞampiyon "Genç Sultanlar" çiçeklerle karşılandıTürkiye Futbol Federasyonu'ndan Ali Koç açıklaması! "Kabul etmiyoruz" - SporTFF'den hem Ali Koç'a hem saldırgana...Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi - SporGençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdiBeşiktaş-Antalyaspor maçının VAR hakemi belli oldu - SporBeşiktaş-Antalyaspor maçının VAR hakemi belli olduBenhur Keser'den Çaykur Rizespor'a kötü haber! 12 hafta sahalardan uzak... - SporBenhur Keser'den Rize'ye kötü haber! 12 hafta...
Sonraki Haber Yükleniyor...