Galatasaray'ın soyunma odasında sinirler gerildi! Fernando Muslera'dan Mauro Icardi'ye destek

Galatasaray, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynana karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Maçın en çok konuşulan olayı ise Mauro Icardi'nin geçerlilik sayılmayan golüydü. Maçın soyunma odasında tansiyonun arttığı ve Fernando Muslera'nın konuşması olay oldu...

Galatasaray Kerem’i satma konusunda çok da istekli değil: Daha yapacağın çok şeyler var!

Galatasaray Kerem’i satma konusunda çok da istekli değil: Daha yapacağın çok şeyler var!

Galatasaray, süper lig'in 2. haftasında konya büyükşehir stadı'nda konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. sarı-kırmızılıların golleri kerem aktürkoğlu ve barış alper yılmaz'dan gelirken, konyaspor'un tek golünü oğulcan ülgün kaydetti. ancak maç sonrası en çok konuşulan olay, mauro ıcardi'nin 76. dakikada bulduğu ve VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edilen golü oldu.

Milliyet'in haberine göre, maç sonrası soyunma odasında iptal edilen gol nedeniyle oyuncular arasında tansiyon yükseldi. Icardi, iptal edilen golüne anlam veremeyerek, "Bu kaçıncı iptal edilen gol. Nasıl iptal olur anlamıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

FERNANDO MUSLERA'DAN MORAL KONUŞMASI

Takım kaptanı Fernando Muslera ise Icardi'nin tepkisine katılarak, "Yine aynı filmi izleyeceğiz. Gollerimizi iptal edecekler, penaltılarımızı vermeyecekler. Bu sene işimiz kolay değil. Bu verilmeyen gol bile bize bir mesaj. Çıkıp her maçı kazanmak için ekstra motive olmalı ve mücadele etmeliyiz" şeklinde oyunculara moral verdi.

Bu gelişmelerin ardından, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, soyunma odasındaki bu gerginliğin hemen ardından kameraların karşısına geçerek VAR hakemi Volkan Bayarslan’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

NE YAŞANMIŞTI?

Mauro Icardi'nin attığı golle Galatasaray, skoru 3-1'e getirmişti. Ancak hakem Direnç Tonusluoğlu ve VAR hakemi Volkan Bayarslan, Lucas Torreira'nın pozisyon öncesinde faul yaptığını belirterek golü iptal etti. Bu karar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.