Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fernando Muslera aldığı transfer tekliflerini açıkladı

Fernando Muslera aldığı transfer tekliflerini açıkladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fernando Muslera aldığı transfer tekliflerini açıkladı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, ülkesinin basınına açıklamalarda bulunarak aldığı 2 teklifi itiraf etti.

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Uruguay basınına yaptığı açıklamalarda futbolu Türkiye'de bırakacağını söyledi.

Sözleşme uzatmadan önce aldığı tekliflere değinen Muslera, "Penarol Kulübü başkanı ve Nacional Kulübü başkanı beni aradılar fakat, ikisine de önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera aldığı transfer tekliflerini açıkladı - 1. Resim

MUSLERA: AYRILMA DURUMUMU EŞİMLE KONUŞTUM

Ülkesine dönüp, dönmeyeceği sorulan Muslera "Asla bilemeyiz ama bir daha Uruguay'da oynayacağımı düşünmüyorum. Penarol Kulübü başkanı ve Nacional Kulübü başkanı beni aradılar fakat, ikisine de önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim. Ayrılma durumunu eşimle konuştum, ama taraftarlarımız bana ayrılma şansı vermediler, orada emekli olmamı istiyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor." dedi. 

Düzenleyen:  - Spor
İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacakAvrupa Parlamentosu'nda son başkan Metsola yeniden seçildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş, Bronckhorst'un eski takımına kancayı taktı! Rangers'ın 2 yıldızı transfer listesinde - SporBeşiktaş, Bronckhorst'un eski takımına kancayı taktı! Rangers'ın 2 yıldızı transfer listesindeJose Mourinho'nun transferde ilk talebi eski öğrencisi! Fenerbahçe Greenwood için dünya devleriyle rekabet edecek - SporMourinho eski gözdesini istiyor!Beşiktaş Savic için gün sayıyor! Pazarlıkta bonservis detayı ortaya çıktı - SporBeşiktaş Savic için gün sayıyor! Pazarlıkta bonservis detayı ortaya çıktıTalisca'ya en ciddi teklif Süper Lig'den! Bonservisinde indirim yapılacak - SporTalisca'ya en ciddi teklif Süper Lig'den! Bonservisinde indirim yapılacakJose Mourinho: Rekabeti özledim, tek derdim şampiyonluk - SporJose Mourinho: Tek derdim şampiyonlukDursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert cevap: Yalı çocuğu haddini bilsin... - Spor"Zengin yalı çocuğu çok dikkat etsin"
Sonraki Haber Yükleniyor...