Fernando Muslera aldığı transfer tekliflerini açıkladı

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, ülkesinin basınına açıklamalarda bulunarak aldığı 2 teklifi itiraf etti.

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Uruguay basınına yaptığı açıklamalarda futbolu Türkiye'de bırakacağını söyledi.

Sözleşme uzatmadan önce aldığı tekliflere değinen Muslera, "Penarol Kulübü başkanı ve Nacional Kulübü başkanı beni aradılar fakat, ikisine de önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

MUSLERA: AYRILMA DURUMUMU EŞİMLE KONUŞTUM

Ülkesine dönüp, dönmeyeceği sorulan Muslera "Asla bilemeyiz ama bir daha Uruguay'da oynayacağımı düşünmüyorum. Penarol Kulübü başkanı ve Nacional Kulübü başkanı beni aradılar fakat, ikisine de önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim. Ayrılma durumunu eşimle konuştum, ama taraftarlarımız bana ayrılma şansı vermediler, orada emekli olmamı istiyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.