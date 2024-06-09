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Fransız milli sağ bek Galatasaray yolcusu! EURO 2024 sonrası İstanbul'a gelebilir: 47 gol, 32 asist...

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Fransız milli sağ bek Galatasaray yolcusu! EURO 2024 sonrası İstanbul&#039;a gelebilir: 47 gol, 32 asist...

Spor Haberleri

Sacha Boey'in Bayern Münih'e satışı sonrası kadrosuna kattığı Serge Aurier'den beklediği verimi alamayan Galatasaray, gözünü Fransa'ya çevirdi. Hedefte

Yeni sezonda Serge Aurier ile devam etmeyecek olan Galatasaray'da gözler sağ bek transferine çevrildi.

Leo Dubois'in yanına daha potansiyelli bir ismi düşünen Sarı-kırmızılılar, Marsilya forması giyen Jonathan Clauss ile ilgileniyor.

Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele edecek olan 31 yaşındaki yıldız ile görüşmeler başladı.

Fransız milli sağ bek Galatasaray yolcusu! EURO 2024 sonrası İstanbul'a gelebilir: 47 gol, 32 asist... - 1. Resim

CLAUSS'TAN 79 GOLE ETKİ

Tecrübeli futbolcunun menajeriyle temasa geçen yönetimin transferi Avusturya kampına yetiştirmek istediği öğrenildi.

Bu sezon Fransa'da 43 maça çıkan milli oyuncu, 5 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Ofansif yapısıyla dikkat çeken Clauss, kariyerinde çıktığı 355 maçta 47 gol ve 32 asist yaparak dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Spor
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