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Galatasaray'a müjdeyi Jose Mourinho verdi: Harika bir oyuncu ama...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;a müjdeyi Jose Mourinho verdi: Harika bir oyuncu ama...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılar Devler Ligi için ilk önemli takviyesine yaklaştı. Mou Portekiz basınına, “Silva mükemmel bir oyuncu, onu isterim ama Galatasaray’a transfer oluyor” dedi.

Galatasaray’da çok konuşulan Rafa Silva’da sona yaklaşıldı. Müjdeyi ise futbolda pek görülmemiş şekilde tarihi rakibin teknik patronu verdi. F.Bahçe’nin dünyaca ünlü yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho ülkesinde verdiği röportajda “Rafa Silva’yı Fenerbahçe’ye ister misiniz?” şeklinde gelen soruya, “Rafa Silva harika bir oyuncu ama Galatasaray’a transferinin yakın olduğunu duydum” karşılığında bulundu. Şampiyonlar Ligi için takıma önemli takviyeler yapılacağını hafta içinde teknik direktör Okan Buruk da açıklamıştı. 

GOLCÜ VE ASİST UZMANI

Galatasaray, forvet ve forvet arkası oynama özellikleri bulunan Rafa Silva’ya iki yıl için yedi milyon avroluk teklifte bulunmuştu. Sarı kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon avro imza parası teklif edildiği biliniyor. 2016’dan 2024’e kadar sekiz yılını Benfica’da geçiren Rafa Silva, Portekiz temsilcisinde 326 maçta 94 gol attı ve 79 gol pası verdi. Futbolcu geride bıraktığımız sezon 52 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 15 asistlik katkı verdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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