Jose Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! 'Benim için oynamasını isterdim'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz maçı öncesinde Hırvatistan Milli Takımı'na ziyaret etti. Mourinho'nun ziyaretinden paylaşılan fotoğraflar Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Hırvatistan yarın Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Hırvatistan Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bir ziyarette bulunduğu belirtildi.

MOURİNHO'DAN AÇIKLAMA

Jose Mourinho, Real Madrid'den eski öğrencisi Luka Modric'le birlikte Mario Mandzukic ve Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'le sohbet ettiği ifade edildi. Mourinho sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biri benim için oynadı, biri benim için oynayacak biri de benim için hiç oynamadı ama oynamasını isterdim." ifadelerini kullandı.