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Galatasaray Manchester United'ın yıldızını istiyor! 32 milyon Euro'luk yıldıza resmi teklif yapıldı

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Galatasaray Manchester United&#039;ın yıldızını istiyor! 32 milyon Euro&#039;luk yıldıza resmi teklif yapıldı

Spor Haberleri

Galatasaray'da ilk hedef orta sahayı güçlendirmek. Sarı kırmızılılar, Manchester United forması giyen yıldız orta saha oyuncusu için İngiliz ekibine resmi teklif yaptı.

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da ilk hedef orta sahaya takviye yapmak. Geçen sezon başı Tottenham'dan kiralanan Ndombele'den istediği verimi alamayan sarı kırmızılılar oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmadı. Galatasaray, bu bölgede bu sezon hata yapmak istemiyor. Aslan'ın hedefinde ise Manchester United'ın yıldızı var.

TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRASINDA 

Şampiyon kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında Scott McTominay var.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, McTominay için İngiliz ekibine resmi teklifi yaptı.

Galatasaray Manchester United'ın yıldızını istiyor! 32 milyon Euro'luk yıldıza resmi teklif yapıldı - 1. Resim

PİYASA DEĞERİ

Scott McTominay'ın güncel piyasa değeri Transfermarkt'ta 32 milyon Euro olarak gösteriliyor. McTominay'ın Manchester United ile 2025'e kadar sözleşmesi var.

BU SEZON PERFORMANSI

Scott McTominay, bu sezon Manchester United formasıyla 43 maçta forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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