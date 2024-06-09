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Süper Lig'de sürpriz gelişme! Galatasaraylı Taylan Antalyalı ezeli rakibe mi gidiyor?

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Süper Lig&#039;de sürpriz gelişme! Galatasaraylı Taylan Antalyalı ezeli rakibe mi gidiyor?

Spor Haberleri

Sezonu Samsunspor'da tamamlayan Taylan Antalyalı, Galatasaray'a geri döndü. Okan Buruk'un Avusturya kampına dahil edeceği milli oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Taylan Antalyalı'nın Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Sezonu kiralık olarak Samsunspor'da geçiren 29 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.

Süper Lig'de sürpriz gelişme! Galatasaraylı Taylan Antalyalı ezeli rakibe mi gidiyor? - 1. Resim

GALATASARAY KAMPINA ALINACAK

Teknik direktör Okan Buruk'un Avusturya kampına götüreceği Taylan'ın takımda kalma ihtimalinin düşük olduğu konuşuluyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın istediği belirtilen milli oyuncunun Karadeniz ekibine sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon 26 maça çıkan Taylan Antalyalı, 2 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

 

Düzenleyen:  - Spor
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