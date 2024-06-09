Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a 'Sinek İkili' cevabı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray resmi sosyal medya hesapları, Aziz Yıldırım'ın Dursun Özbek için söylediği 'Sinek ikili' sözlerine göndermede bulundu.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için kullandığı 'Sinek ikili' sözleri yeniden gündem oldu.
Habertürk'teki ortak canlı yayında Ali Koç ile soruları cevaplayan Yıldırım, Dursun Özbek için dile getirdiği ifadeyi hatırlatmıştı.
Galatasaray resmi sosyal medya hesabı Yıldırım'ın sözlerine göndermede bulunarak kupa paylaşımı yaparak 'Şampiyon İkili' karşılığını verdi.
Son 2 sezonda 3 kupa kazanan Okan Buruk ile Dursun Özbek'in fotoğraflarını paylaşan Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine göndermede bulundu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor