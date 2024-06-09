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Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler 'Zengin yalı çocuğu...'

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Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un canlı yayında söylediği sözlere cevap vererek tepki gösterdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk'te ortak canlı yayına çıkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki gösterdi.

İki adayın sözlerine cevap veren Özbek, "Kongrelerini izledik! Küfür, kafir, saldırma... Nasıl bir kongre olduğunu gördük! İki başkan adayı var, biri terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı" dedi.

DURSUN ÖZBEK'TEN ALİ KOÇ'A: ZENGİN YALI ÇOCUĞU

"Dünkü kongrede küfür kafir, nasıl saldırdıklarını gördünüz. Biz de kongre yaptık, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biri terk ediyor, biri kendi kendine konuşuyor. Dün bir televizyon programı oldu. Sporla ilgisi olmayan tartışmalar. Türk sporuna hiç fayda sağlamayan bir toplantı oldu. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin Galatasaray başkanının ismini ağzına alırken.

DURSUN ÖZBEK'TEN AZİZ YILDIRIM'A: DESTEDE YOK

İki tane başarısız başkanın konuştuğunu belirten Özbek, "Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu. Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok" yorumunda bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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