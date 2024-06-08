Fenerbahçe'de büyük hesaplaşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'un teklifini kabul etti
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti. Canlı yayının yapılacağı kanal konusunda tarafların görüşmeleri sürüyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün yaptığı canlı yayına çıkma teklifine başkan adayı Aziz Yıldırım'dan cevap geldi. Yıldırım, canlı yayına çıkmayı kabul etti.
BU AKŞAM CANLI YAYINA ÇIKACAĞIZ
Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.
YAYIN YERİ VE SAATİ DEĞİŞTİ
Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 22.30'da NOW TV'ye çıkacağı iddia edildi. Ardından taraflar yayının Habertürk'te yapılmasına karar verdi. Ali Koç-Aziz Yıldırım canlı yayını saat 23.00'te başlayacak. Programın moderatörü Mehmet Akif Ersoy olarak açıklandı. Ancak Aziz Yıldırım'ın talebi doğrultusunda Mehmet Akif Ersoy yerine Ahmet Selim Kul moderatörlüğünü üstlenecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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