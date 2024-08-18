Galatasaray Kerem’i satma konusunda çok da istekli değil: Daha yapacağın çok şeyler var!

Spartak Moskova, bonservis teklifini 12’den 15 milyon avroya çıkardı, gözler Kerem Aktürkoğlu’na çevrildi. Ancak sarı kırmızılı yönetim “Burası senin yuvan. Kalırsan ücretine zam yaparız” dedi

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ -

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu bilmecesi sürüyor. Konyaspor maçında bir gol atıp bir de asist yapan oyuncu bir kere daha dikkatleri üzerine çekti.

RUSLAR YİNE KAPIDA

Spartak Moskova, yıldız futbolcuya talip olmuştu. Ancak Avrupa’ya gitmek isteyen Kerem bu teklifi geri çevirmişti. Ruslar, şimdi yeni bir teklifle kapıyı çaldı. Spartak Moskova, bonservis teklifini 12’den 15 milyon avroya yükseltirken, Kerem’e de yıllık 2,5 milyon avro önerdi. Yönetim bu 15 milyon avroluk teklifi kabul ederken, kararı Kerem’e bıraktı. Eğer yıldız futbolcu Rus ekibine ‘tamam’ derse transfer gerçekleştirilecek.

KALIRSA 45 MİLYON!

Bununla birlikte hem teknik direktör Okan Buruk hem de sarı kırmızılı yönetim, Kerem’e “Burası senin yuvan. Bizimle kal. Yapacak daha çok şey var” diyerek takımdan ayrılmasını istemediklerini gösterdi. Konyaspor maçından sonra “Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor. Benden başka herkes konuştuğu için kirlilik oluyor” diye yakınan Kerem Aktürkoğlu eğer kalmayı tercih ederse yönetim de ikinci kaptanıyla zamlı sözleşme imzalayacak. Kerem’in yıllık ücreti 45 milyon liraya yükseltilecek. Bu durumda Kerem’in yıllık ücretine üçüncü defa zam yapılmış olacak.

İCARDİ’DEN DESTEK

Kerem’in yeniden takıma dönmesi ve kalma ihtimalinin artması en çok Mauro İcardi’yi mutlu etti. Arjantinli yıldız maç sonu Kerem ile birlikte yaşadığı gol sevincinin karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Araları bozuk olduğu söylenen Kerem ile Barış Alper de birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaşarak dedikodulara noktayı koydu.

AKTÜRKOĞLU BURUK'U GEÇTİ SNEİJDER'İ YAKALADI

Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor maçında Galatasaray kariyerindeki 45. golünü kaydederek teknik direktörü Okan Buruk’u geride bıraktı. Kerem, aynı zamanda sarı kırmızılı takımda çıktığı 176 maçta 45 gole ulaşarak dünya yıldızı Wesley Sneijder’ı da yakaladı.