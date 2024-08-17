Sürpriz ayrılık kapıda! Barcelona'da İlkay Gündoğan kadroya alınmadı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan, ilk hafta oynanacak Valencia maçının kadrosunda yer almadı. Yıldız oyuncunun son durumu hakkında açıklama yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan, yeni sezonun ilk maç kadrosuna alınmadı.

Bu akşam Valencia ile deplasmanda karşılaşacak olan Barcelona, Türk asıllı Alman milli oyuncuyu kafileye dahil etmedi.

Barcelona'dan yapılan açıklamada İlkay Gündoğan'ın antrenmanda kafasına darbe aldığı ve tedbir amacıyla Valencia maçının kafilesinde yer almadığı belirtildi.

İspanyol devinin açıklamasına rağmen İlkay'ın ayrılma eşiğinde olduğu ve bu nedenle kadroda yer almadığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir markanın reklam çekimine katılmıştı.