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Süper Lig devi aradığı 10 numarayı Belçika'da buldu! Hyun-seok Hong imzalıyor

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Süper Lig devi aradığı 10 numarayı Belçika&#039;da buldu! Hyun-seok Hong imzalıyor

Spor Haberleri

Hücum bölgesine takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor, Belçika ekiplerinden Gent forması giyen Hyun-seok Hong ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, Belçika'nın Gent takımında forma giyen Hyun-seok Hong ile yaptığı görüşmelere sona doğru yaklaştı.

Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakan Güney Koreli orta sahanın resmi imzanın eşiğinde olduğu belirtildi.

Bu sezon Gent formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne harika bir giriş yapan Hyun-seok Hong, çıktığı 4 maçta 2 gol, 3 asist yaparak 5 gole direkt etki etti.

Süper Lig devi aradığı 10 numarayı Belçika'da buldu! Hyun-seok Hong imzalıyor - 1. Resim

Piyasa değeri 9 milyon euro olan Hong için ödenecek bonservis bedelinin bu rakamın altında olacağı öne sürüldü.

Güney Koreli yıldız Ağustos 2022'de LASK Linz'den 1.5 milyon euro karşılığında Gent'e transfer olmuştu.

 

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