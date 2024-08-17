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PSG, 50 milyon euro ödediği transferi açıkladı! Galatasaray detayı dikkat çekti

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PSG, 50 milyon euro ödediği transferi açıkladı! Galatasaray detayı dikkat çekti

Spor Haberleri

Fransız devi PSG, Rennes forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Desire Doue'yi renklerine bağlayarak 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa'sın son şampiyonu PSG, Rennes'ten Desire Doue ile 5 senelik sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yıldız oyuncu için kulübüne yaklaşık 50 milyon euro ödenecek.

Yeni sezon öncesi Desire Doue, Joao Neves, William Pacho ve Matvey Safonov'u renklerine bağlayan PSG, şu ana dek transfere 170 milyon euro harcadı.

PSG, 50 milyon euro ödediği transferi açıkladı! Galatasaray detayı dikkat çekti - 1. Resim

ABİSİYLE GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ

Galatasaray, Rennes takımından Strasbourg'a transfer olan Desire Doue'nin kendisinden 2 yaş büyük abisi Guela Doue ile yakından ilgilenmişti.

Oyuncunun menajeriyle yaşanan sorunlar nedeniyle transferden vazgeçen Sarı-kırmızılılar, Kopenhag'dan Elias Jelert'i transfer etmişti.

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