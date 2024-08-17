Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek?

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray&#039;a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek?

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Spartak Moskova'nın talip olduğu Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için ödenecek bonservis miktarı belli oldu. 25 yaşındaki genç oyuncunun kazanacağı ücret dudak uçuklattı... İşte Kerem Aktürkoğlu'nun transferindeki tüm detaylar...

Uzun süredir gideceği konuşulan yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu, bir süredir Rusya Ligi'nde bulunan Spartak Moskova ile adı anılıyordu. İki taraf arasında gerçekleştirilen görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek? - 1. Resim

Ancak Rus Ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nu takıma katmakta ısrarcı ve Sarı-Kırmızılıların kapısını yüksek bir teklifle tekrardan çaldılar.

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek? - 2. Resim

Spartak Moskova, Aktürkoğlu için yaptığı teklifi bonuslarla birlikte çok daha yüksek bir seviyeye çıkarttı.

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek? - 3. Resim

GALATASARAY - KONYASPOR KEREM AKTÜRKOĞLU GOL ATTI MI?

Takımdan ayrılması gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, attığı golle eski formunu yeniden sergiledi. Kerem Aktürkoğlu Konyaspor karşısında 41. dakikada 1-0'lık golü attı. 

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek? - 4. Resim

25 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonlarda kazanılan şampiyonluklarda Mauro İcardi ile olan uyumuyla öne çıkmıştı.

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek? - 5. Resim

Dün akşam Konyaspor karşısında sahneye çıkan Kerem, İcardi'nin asistinde rakip ağları sarsarak etkileyici bir performans gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek? - 6. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?

Rus kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için yeni bir teklif sundu. Gelen bilgilere göre, 25 yaşındaki oyuncu için daha önce önerilen 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli, bonuslarla birlikte 12 milyon Euro’ya yükseltildi.

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek? - 7. Resim

Ayrıca, Kerem’e teklif edilen 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro’luk maaş da artırılarak 3.5 milyon Euro’ya çıkarıldı.

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek? - 8. Resim

Eğer Galatasaray bu teklifi kabul ederse, Kerem Aktürkoğlu’nun takımdan ayrılması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Esenyurt'ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğu araba ile ezip kaçtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cimbom’un yüzü gülüyor! 'Dalya’ diyen Okan Buruk iki de iki yaptı - SporCimbom’un yüzü gülüyor! 'Dalya’ diyen Okan Buruk iki de iki yaptıMourinho neşteri vuruyor! Fenerbahçe Göztepe karşısında bambaşka olacak - SporMourinho neşteri vuruyorBeşiktaş’ın yeni yıldızı Cher Ndour görücüye çıktı: İyi ki gelmişim - SporBeşiktaş’ın yeni yıldızı Cher Ndour görücüye çıktı: İyi ki gelmişimOkan Buruk, Konya deplasmanına gelmek istemeyen oyuncusunu açıkladı - SporOkan Buruk, deplasmana gelmek istemeyen oyuncusunu açıkladıYeni sezonda ses getirecek yenilik! Hakemler tuttukları futbol takımlarını açıklayacak - SporHakemler tuttukları futbol takımlarını açıklayacakGalatasaray'dan Icardi'nin iptal edilen golüne ilginç tepki! - SporGalatasaray'dan Icardi'nin iptal edilen golüne ilginç tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...