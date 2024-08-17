Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek?

Spartak Moskova'nın talip olduğu Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için ödenecek bonservis miktarı belli oldu. 25 yaşındaki genç oyuncunun kazanacağı ücret dudak uçuklattı... İşte Kerem Aktürkoğlu'nun transferindeki tüm detaylar...

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Uzun süredir gideceği konuşulan yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu, bir süredir Rusya Ligi'nde bulunan Spartak Moskova ile adı anılıyordu. İki taraf arasında gerçekleştirilen görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

Ancak Rus Ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nu takıma katmakta ısrarcı ve Sarı-Kırmızılıların kapısını yüksek bir teklifle tekrardan çaldılar.

Spartak Moskova, Aktürkoğlu için yaptığı teklifi bonuslarla birlikte çok daha yüksek bir seviyeye çıkarttı.

GALATASARAY - KONYASPOR KEREM AKTÜRKOĞLU GOL ATTI MI?

Takımdan ayrılması gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, attığı golle eski formunu yeniden sergiledi. Kerem Aktürkoğlu Konyaspor karşısında 41. dakikada 1-0'lık golü attı.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonlarda kazanılan şampiyonluklarda Mauro İcardi ile olan uyumuyla öne çıkmıştı.

Dün akşam Konyaspor karşısında sahneye çıkan Kerem, İcardi'nin asistinde rakip ağları sarsarak etkileyici bir performans gösterdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?

Rus kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için yeni bir teklif sundu. Gelen bilgilere göre, 25 yaşındaki oyuncu için daha önce önerilen 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli, bonuslarla birlikte 12 milyon Euro’ya yükseltildi.

Ayrıca, Kerem’e teklif edilen 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro’luk maaş da artırılarak 3.5 milyon Euro’ya çıkarıldı.

Eğer Galatasaray bu teklifi kabul ederse, Kerem Aktürkoğlu’nun takımdan ayrılması bekleniyor.