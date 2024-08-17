Cimbom’un yüzü gülüyor! 'Dalya’ diyen Okan Buruk iki de iki yaptı

Lige Hatayspor galibiyetiyle başlayan G.Saray, Konyaspor’u da deplasmanda yenerek Young Boys maçı öncesi moral depoladı. Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen sarı kırmızılılar, Oğulcan’ın golüne engel olamadı. Maçta son sözü Barış Alper söyledi…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Sezona Süper Kupa hüsranıyla başladıktan sonra Hatay’ı son dakika golleriyle geçen Galatasaray, Konya deplasmanında 3 puanı iki golle aldı.

Üst üste iki galibiyet

Galatasaray’ı iki sezon üst üste şampiyon yapan Okan Buruk, ilk defa lige ‘2’de 2’ yaparak başladı. Maça tempolu başlayan sarı kırmızılılar Barış’ın başlattığı pozisyonda İcardi’nin arka direğe pasında Kerem’le golü buldu. Maçın Konya deplasmanında olması ve Galatasaray taraftarının baskısı, kesinlikle Okan Hoca’nın Kerem’e, 11’de yer vermesine sebep oldu.

Kerem’in dakikaları

Kerem, Galatasaray’ın ilk golünü atıp ‘gitsin’ diyenlere cevabı sahada verdi. Ancak dakikalar sonra vahim bir hataya imza atan da bu oyuncuydu. Konya atağında önüne gelen hava topuna müdahale etmeyen Kerem topu kaptıran isim oldu ve Konyaspor, Yusuf’un pasında Oğulcan’ın attığı golle tabelayı eşitledi: 1-1! Her şey bu dakikadan sonra Galatasaray için daha zor görünüyordu. Ev sahibi ekip etkili atak organizasyonlarıyla golü kovalayan taraftı. Ancak rakibini iyi savunan Cimbom bu baskıyı kırdı.

İcardi VAR’a takıldı

Kerem Aktürkoğlu’nun pasında Barış Alper, kaleci Slowik’in uzanamayacağı köşeye vurarak skoru 2-1’e getirdi. Kerem de böylelikle Konyaspor’un golündeki hatasını telafi etti! Herkes sezon başlangıcı olmasına karşın Galatasaray’ı ve Okan Buruk’u eleştirse de sarı kırmızılı takım bu ligin en önemli şampiyonluk adayı olduğunu gösterdi. Torreira’nın kapıp Mauro İcardi’nin bitirdiği pozisyon ise VAR tarafından ‘faul’ gerekçesiyle iptal edildi. Cimbom son dakikalarda zorlansa da 3 puanı kazanmasını bildi.

VAR niye çağırdı ki?

Tartışmalı bir karar

Galatasaray’ın başındaki 100. maçında Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek ligde ikide iki yapan Okan Buruk güçlü bir rakibi yendiklerini söyledi. Buruk “Maç beraberliğe geldiğinde tempo düştü. Hakemlerin vakit geçirmelere dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca iptal edilen golümüz de çok tartışılır. Belli olmayan pozisyonda VAR’ın çağırması ilginç oldu. Üstelik darbeyi alan Torreira’ydı” diye konuştu.

Kerem-Zaha kalsın

Transfer sürecine değinen Okan Hoca “Bu dönem benim için çok zor oluyor. Herkesin kafası karışık... Kalmak isteyen, gitmek isteyen... Transfer dönemi kapansın diye bekliyorum. Bitse de biz de rahatlasak! Bir oyuncu bizden ayrılana kadar bizim oyuncumuzdur. Kerem’i 11’de başlatıyorsam burada kalmasını istiyorumdur. Zaha’ya aynısı söyledim” sözlerini kullandı.

GİTMESİ GÜNDEMDE AMA…

Zaha UEFA listesinde

∂ Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Young Boys ile karşılaşacak olan Galatasaray, listesini UEFA’ya iletti. Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu listeye yazılmazken ayrılığı gündemde olan Wilfried Zaha kadroda kendine yer buldu.

SAKATLIĞI YÜZÜNDEN

Köhn oynayamadı

∂ Galatasaray’ın sol beki Derrick Köhn, Konyaspor maçının kadrosundan son anda çıkarıldı. Gana asıllı Alman futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle kendisini kötü hissettiği açıklandı. Teknik direktör Okan Buruk, sol bekte Köhn’ün yerine Dubois’ya görev verdi.

LUCAS TORREİRA EMİN

Kazandıkça güven geliyor

∂ Galatasaray’ın dinamosu Lucas Torreira, “Şampiyon olduktan sonra bir sonraki sezon genelde zor oluyor. Galibiyet geldikçe kendimize güven geliyor. Sonuç aldıkça daha mutlu oluyoruz ve iyi hissediyoruz. Her zaman işimi yapmaya odaklanıyorum” diye konuştu.