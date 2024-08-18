Crystal Palace'ın kadrosuna katmak istediği oyuncu için Galatasaray devrede!

Galatasaray SK, şu anda Trabzonspor forması giyen Fransız defansif orta saha oyuncusu Batista Mendy (24) ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yaz Angers SCO'dan 5 milyon avro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Mendy, Süper Lig'de dikkat çekici bir performans sergileyerek Galatasaray'ın radarına girdi.

BATİSTA MENDY'NİN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor'da geçirdiği dönemde 43 maça çıkan Mendy, özellikle İstanbul Başakşehir'e attığı golle adından söz ettirdi. Galatasaray, son iki sezondur elde ettiği şampiyonluğu korumak için kadrosunu güçlendirme arayışında ve Batista Mendy, bu doğrultuda önemli bir hedef haline geldi.

PREMİER LİG İLGİSİ

Batista Mendy'nin performansı, Nisan ayında Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın dikkatini çekti. Ancak Trabzonspor, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunu bırakmak için yüksek bir bonservis bedeli talep edebilir. Foot Mercato'nun haberine göre, Mendy'yi ilgi odağına alan sarı kırmızılıların bu yaz Gine asıllı Fransız futbolcu için harekete geçmesi bekleniyor.

BATİSTA MENDY KİMDİR?

Trabzonspor'un yeni transferi Batista Mendy, 12 Ocak 2000 tarihinde Fransa'da doğdu. Gine-Bissau asıllı olan Mendy, genç yaşına rağmen futbol kariyerinde önemli adımlar attı. Peki, Batista Mendy kimdir, kaç yaşındadır ve hangi takımlarda oynadı?

BATİSTA MENDY KAÇ YAŞINDA?

Batista Mendy, 2000 yılında doğmuş olup 23 yaşındadır. Genç yaşına rağmen sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mendy, Trabzonspor'un gelecek vaat eden oyuncuları arasında yer alıyor.

BATİSTA MENDY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mendy, kariyerine Fransa'nın Nantes B takımında başladı. Ardından Nantes A takımında forma giyen genç oyuncu, buradaki başarılı performansının ardından Angers SCO'ya transfer oldu. Son olarak, 2023 yılında Trabzonspor'a transfer olan Mendy, Süper Lig'de de yeteneklerini sergilemeye devam ediyor.