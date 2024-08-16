Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri İsviçre ekipleri! Avrupa'da kritik hafta

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin lig aşamasına kalabilmelerinin yolu İsviçre'den geçiyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş ve Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor play-off turunda İsviçre ekipleriyle mücadele edecek.

Avrupa kupalarında lig aşaması öncesi son viraja gelindi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Lille'e elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek. Diğer takımlarımız ise play-off turunda mücadele edecek.

G.SARAY, YOUNG BOYS KARŞISINDA

Geçen sezon şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasından dahil olacak. Şampiyonlar yolundan kura çekimine katılan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.

Aslan ilk maçını 21 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Young Boys liginde 5 maç sonunda 2 puan topladı ve 12 takım arasında 11. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZON'A DA İSVİÇRELİ RAKİPLER

Son Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi FC Lugano oldu. İsviçre ekibi Lugano, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'ye kaybetmiş ve Avrupa Ligi'ne düşmüştü.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maç 22 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e elenen Trabzonspor ise yoluna Konferans Ligi play-off turundan devam ediyor. Bordo-mavililerin Konferans Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre temsilcisi FC St. Gallen oldu.

İlk maç 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

Öte yandan UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, play-off turunda İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic ile karşılaşacak.