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Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri İsviçre ekipleri! Avrupa'da kritik hafta

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Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor&#039;un rakipleri İsviçre ekipleri! Avrupa&#039;da kritik hafta

Spor Haberleri

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin lig aşamasına kalabilmelerinin yolu İsviçre'den geçiyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş ve Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor play-off turunda İsviçre ekipleriyle mücadele edecek.

Avrupa kupalarında lig aşaması öncesi son viraja gelindi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Lille'e elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek. Diğer takımlarımız ise play-off turunda mücadele edecek.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri İsviçre ekipleri! Avrupa'da kritik hafta - 1. Resim

G.SARAY, YOUNG BOYS KARŞISINDA

Geçen sezon şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasından dahil olacak. Şampiyonlar yolundan kura çekimine katılan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri İsviçre ekipleri! Avrupa'da kritik hafta - 2. Resim

Aslan ilk maçını 21 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Young Boys liginde 5 maç sonunda 2 puan topladı ve 12 takım arasında 11. sırada yer alıyor.

 BEŞİKTAŞ VE TRABZON'A DA İSVİÇRELİ RAKİPLER

Son Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi FC Lugano oldu. İsviçre ekibi Lugano, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'ye kaybetmiş ve Avrupa Ligi'ne düşmüştü.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri İsviçre ekipleri! Avrupa'da kritik hafta - 3. Resim

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maç 22 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e elenen Trabzonspor ise yoluna Konferans Ligi play-off turundan devam ediyor. Bordo-mavililerin Konferans Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre temsilcisi FC St. Gallen oldu. 

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri İsviçre ekipleri! Avrupa'da kritik hafta - 4. Resim

İlk maç 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

Öte yandan UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, play-off turunda İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic ile karşılaşacak.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri İsviçre ekipleri! Avrupa'da kritik hafta - 5. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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