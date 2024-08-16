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Beşiktaş'a tanıdık rakip! UEFA Avrupa Ligi play-off rakibi belli oldu

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Beşiktaş&#039;a tanıdık rakip! UEFA Avrupa Ligi play-off rakibi belli oldu

Spor Haberleri

Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi İsviçre ekiplerinden Lugano oldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşen Lugano, elenerek Avrupa Ligi'ne düşmüştü.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında İsviçre’nin Lugano takımıyla Sırbistan ekibi Partizan'ı eleyerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Lugano, bu sezon Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi ön elemesinde kaybetmişti.

İsviçre ekibi geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında karşılaşmış ve deplasmanda kazanırken; sahasında kaybetmişti. 

Fenerbahçe Lugano'yu 2-1 yendi

YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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