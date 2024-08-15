Beşiktaş 6 ay önce transfer ettiği yıldız ismi satıyor! Giovanni van Bronckhorst onay verdi
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Yaz transfer döneminde başarılı işlere imza atan Beşiktaş, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak için yoğun mesai harcıyor. Kartal, şubat ayında kadrosuna kattığı yıldızla yollarını ayırıyor. Giovanni van Bronckhorst'un raporları doğrultusunda deneyimli oyuncu satış listesine kondu.
Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen ardından ligin ilk haftasında Samsunspor deplasmanında kazanan Beşiktaş sezona müthiş girdi.
Rafa Silva, Paulista, Immobile gibi önemli yıldızları takıma kazandıran siyah-beyazlılar, Giovanni van Bronckhorst'un istemediği isimlerle de yollarını ayırıyor.
Cenk Tosun, Ghezzal, Ante Rebic, Tayfur Bingol, Amir Hadziahmetovic, Joe Worrall ve Montero'yu gönderen Beşiktaş, bir futbolcuyu daha satış listesine koydu.
10 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Geçen sezonun devre arasında Legia Varşova'dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Ernest Muci'ye transfer için izin verildi.
Gio'nun faydalanmayı düşünmediği Muci; ne Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı ne de ligin ilk haftasında Samsunspor'a karşı forma giydi.
Rafa Silva ile rekabet etmesi zor görünen Arnavut orta saha iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacak.