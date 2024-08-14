Galatasaray'dan 2 transfer birden! Beşiktaş istemişti, Aslan oluyor

Yaz transfer döneminde; Batshuayi, Jelert ve Sara'yı kadrosuna katan Galatasaray, stoper ve sol bek için kollarını sıvadı. Davinson Sanchez'in sakatlığı ve Abdülkerim Bardakcı'nın satılma ihtimali üzerine savunmaya takviye yapmak isteyen Aslan, Köhn'ün yerine de genç bir oyuncu alacak.

Galatasaray'da transfer mesaisi devam ediyor. Bu sezon; Batshuayi, Jelert ve Gabriel Sara ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı takım, 2 bölgeye daha takviye yapacak. Okan Buruk yönetimden sol bek ve stoper istedi.

Sanchez'in 5-6 hafta sürecek sakatlığı ve Abdülkerim Bardakcı'nın ayrılma olasılığı Cimbom'u harekete geçirdi. Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın stoper bölgesi için ilk hedefi Isaak Toure.

Lorient forması giyen 21 yaşındaki Toure, 8 milyon euro'ya Marsilya'dan alındı. Abdülkerim'i 10 milyon Euro'ya satmayı düşünen Aslan, milli oyuncunun yerine genç stoperi düşünüyor.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Derrick Köhn'ün performansından memnun olmayan Okan Buruk, sol bek için Maxim De Cuyper'in adını verdi.

Adı Beşiktaş'la anılan genç sağ bek kulübü Club Brugge'le dün yeni sözleşme imzaladı.

De Cuyper için pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılı ekip, Belçika takımıyla görüşmelerini sürdürüyor.

23 yaşındaki sole bek aynı zamanda geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.