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Galatasaray'dan 2 transfer birden! Beşiktaş istemişti, Aslan oluyor

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Galatasaray&#039;dan 2 transfer birden! Beşiktaş istemişti, Aslan oluyor

Spor Haberleri

Yaz transfer döneminde; Batshuayi, Jelert ve Sara'yı kadrosuna katan Galatasaray, stoper ve sol bek için kollarını sıvadı. Davinson Sanchez'in sakatlığı ve Abdülkerim Bardakcı'nın satılma ihtimali üzerine savunmaya takviye yapmak isteyen Aslan, Köhn'ün yerine de genç bir oyuncu alacak.

Galatasaray'da transfer mesaisi devam ediyor. Bu sezon; Batshuayi, Jelert ve Gabriel Sara ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı takım, 2 bölgeye daha takviye yapacak. Okan Buruk yönetimden sol bek ve stoper istedi.

Galatasaray'dan 2 transfer birden! Beşiktaş istemişti, Aslan oluyor - 1. Resim

Sanchez'in 5-6 hafta sürecek sakatlığı ve Abdülkerim Bardakcı'nın ayrılma olasılığı Cimbom'u harekete geçirdi. Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın stoper bölgesi için ilk hedefi Isaak Toure.

Galatasaray'dan 2 transfer birden! Beşiktaş istemişti, Aslan oluyor - 2. Resim

Lorient forması giyen 21 yaşındaki Toure, 8 milyon euro'ya Marsilya'dan alındı. Abdülkerim'i 10 milyon Euro'ya satmayı düşünen Aslan, milli oyuncunun yerine genç stoperi düşünüyor.

Galatasaray'dan 2 transfer birden! Beşiktaş istemişti, Aslan oluyor - 3. Resim

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Derrick Köhn'ün performansından memnun olmayan Okan Buruk, sol bek için Maxim De Cuyper'in adını verdi.

Galatasaray'dan 2 transfer birden! Beşiktaş istemişti, Aslan oluyor - 4. Resim

Adı Beşiktaş'la anılan genç sağ bek kulübü Club Brugge'le dün yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan 2 transfer birden! Beşiktaş istemişti, Aslan oluyor - 5. Resim

De Cuyper için pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılı ekip, Belçika takımıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan 2 transfer birden! Beşiktaş istemişti, Aslan oluyor - 6. Resim

23 yaşındaki sole bek aynı zamanda geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.

Düzenleyen:  - Spor
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