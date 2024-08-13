Galatasaray Zaha'nın alternatifini Brezilya'da buldu! Okan Buruk istedi, Aslan oluyor

Galatasaray'a geçen sezon başında büyük umutlarla gelen Zaha, beklentilerin altında kaldı ve Premier Lig'e dönüyor. Sarı-kırmızılı ekip Okan Buruk'un raporları doğrultusunda harekete geçerek Zaha'nın yerini dolduracak yıldız için harekete geçti.

Galatasaray'da bir devir sona erdi! Wilfried Zaha'nın yeni takımı ve bonservis bedeli açıklandı

Galatasaray'da bir devir sona erdi! Wilfried Zaha'nın yeni takımı ve bonservis bedeli açıklandı

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da kadroyu çalışmaları sürüyor. Transfer görüşmeleri yaptığı için Hatayspor mücadelesinde kadroya alınmayan Zaha'nın ayrılması an meselesi.

ZAHA'NIN YERİNE KOLOMBİYALI

İngiliz ekiplerinden Leicester City ve Crystal Palace ile temas halinde olan Fildişili yıldızın ayrılığı sonrası için harekete geçen Aslan, aradığı ismi Brezilya'da buldu.

Okan Buruk'un raporuyla görüşmelere başlayan yönetim, Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Jhon Arias için teklif yaptı.

Kolombiyalı kanat oyuncusu için 10 milyon euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, 15 milyon euro bekleyen Fluminense ile pazarlık halinde.

Milliyet'in haberine göre; kulübüyle 2 yıl daha kontratı olan Arias, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkıp 2902 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu 8 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.