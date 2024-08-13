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Galatasaray Zaha'nın alternatifini Brezilya'da buldu! Okan Buruk istedi, Aslan oluyor

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Galatasaray Zaha&#039;nın alternatifini Brezilya&#039;da buldu! Okan Buruk istedi, Aslan oluyor

Spor Haberleri

Galatasaray'a geçen sezon başında büyük umutlarla gelen Zaha, beklentilerin altında kaldı ve Premier Lig'e dönüyor. Sarı-kırmızılı ekip Okan Buruk'un raporları doğrultusunda harekete geçerek Zaha'nın yerini dolduracak yıldız için harekete geçti.

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da kadroyu çalışmaları sürüyor. Transfer görüşmeleri yaptığı için Hatayspor mücadelesinde kadroya alınmayan Zaha'nın ayrılması an meselesi.

Galatasaray Zaha'nın alternatifini Brezilya'da buldu! Okan Buruk istedi, Aslan oluyor - 1. Resim

ZAHA'NIN YERİNE KOLOMBİYALI

İngiliz ekiplerinden Leicester City ve Crystal Palace ile temas halinde olan Fildişili yıldızın ayrılığı sonrası için harekete geçen Aslan, aradığı ismi Brezilya'da buldu.

Galatasaray Zaha'nın alternatifini Brezilya'da buldu! Okan Buruk istedi, Aslan oluyor - 2. Resim

Okan Buruk'un raporuyla görüşmelere başlayan yönetim, Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Jhon Arias için teklif yaptı.

Galatasaray Zaha'nın alternatifini Brezilya'da buldu! Okan Buruk istedi, Aslan oluyor - 3. Resim

Kolombiyalı kanat oyuncusu için 10 milyon euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, 15 milyon euro bekleyen Fluminense ile pazarlık halinde.

Galatasaray Zaha'nın alternatifini Brezilya'da buldu! Okan Buruk istedi, Aslan oluyor - 4. Resim

Milliyet'in haberine göre; kulübüyle 2 yıl daha kontratı olan Arias, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray Zaha'nın alternatifini Brezilya'da buldu! Okan Buruk istedi, Aslan oluyor - 5. Resim

Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkıp 2902 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu 8 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray Zaha'nın alternatifini Brezilya'da buldu! Okan Buruk istedi, Aslan oluyor - 6. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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