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Wilfried Zaha, Premier Lig'e geri dönüyor! Transfer olacağı takım belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Wilfried Zaha, Premier Lig&#039;e geri dönüyor! Transfer olacağı takım belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatayspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Wilfried Zaha'nın transfer görüşmesi yapmasına izin verildi. Crystal Palace’a transferinin iptal olduğu belirtilen Zaha'nın yeni takımı belli oldu. İşte yeni takımı...

Galatasaray, yeni sezonun ilk maçını Hatayspor’a karşı oynarken, Wilfried Zaha ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son anda Hatayspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Zaha'ya, transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin verildi. Crystal Palace'a transferinin iptal olduğu bildirilen yıldız oyuncunun, buna rağmen takımdan ayrılabileceği düşünülüyor.

Zaha'nın, Hatayspor maçının kadrosuna alınmamasının arkasında, devam eden transfer görüşmeleri olduğu öğrenildi. Eski kulübü Crystal Palace, Fildişi Sahilli oyuncuyu kiralamak için Galatasaray ile temasa geçti. 31 yaşındaki Zaha, Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.

Wilfried Zaha, Premier Lig'e geri dönüyor! Transfer olacağı takım belli oldu - 1. Resim

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Zaha’nın son dönemde transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig’e geri dönme konusunda istekli. Bugün tesisteydi, ancak böyle durumlarda oyuncu kendini riske atmak istemiyor. Kendiyle konuştuk ve kadroda olmamasının daha doğru olacağına karar verdik” dedi.

İtalyan basınında çıkan son haberlere göre, Zaha’nın Crystal Palace’a transferinin zora girdiği belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından, deneyimli oyuncunun başka kulüplerle görüşmelere başlaması bekleniyor.

LEICESTER DEVREYE GİRDİ

The Athletic’e göre, Wilfried Zaha’ya talip olan son kulüp Leicester City oldu. Premier Lig’e dönmek isteyen Zaha’nın, Crystal Palace’a transferinin zorlaşması üzerine Leicester City’nin devreye girerek oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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