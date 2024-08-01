Tete, Kerem, Zaha, Oğuz... Son şampiyon Galatasaray'ın transfer hesapları tutmadı

Tete, Zaniolo ve Emin satıldı ama Kerem Aktürkoğlu’nun satışı henüz gerçekleşmedi, yüksek maliyetli Zaha yuvada kaldı, Oğuz elden kaçtı, ‘acil’ koduyla beklenen orta saha ise henüz alınamadı.

Galatasaray’da başkan Dursun Özbek de teknik direktör Okan Buruk da transfer konusunda camiaya “Rahat olun” mesajı verse de taraftar o kadar rahat değil.

Geçtiğimiz sezonlarda transfer süreçlerinde tuttuğunu koparan Erden Timur’un ayrılığı sonrası keyifler kaçtı. Yeni görevi İbrahim Hatipoğlu üstlense de şu ana kadar sadece iki takviye (Mitch Batshuayi ve Elias Jelert) yapıldı, Hakim Ziyech ile sözleşme uzatıldı. Teknik direktör Okan Buruk’un sürekli hatırlattığı ve ‘acil’ kodu verilen orta saha ise henüz alınamadı.

Ayrıca başkan Dursun Özbek’in Oğuz Aydın transferinde “O iş bende” demesi ve futbolcunun da Fenerbahçe’ye imza atması başkanın hanesine eksi olarak yazıldı.

SORU İŞARETİ ÇOK

Dış transferin yanı sıra iç transferde de sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Emin Bayram gibi altyapıdan yetişen ve yabancı kuralı sebebiyle yerlinin değer kazandığı ortamda bonservisiyle satılması eleştiri aldı. Geçen sezonun sonunda ayrılık sinyali veren Kerem Aktürkoğlu’nun henüz satışının yapılmaması ve soru işaretli olarak kalması dikkat çekici. Ayrıca yüksek maliyeti sebebiyle (4 milyon avro üzerinde ücret) elden çıkarılması gündeme gelen Zaha yuvada kaldı. Sarı kırmızılı takım son iki sezon şampiyonluk elde eden mevcut kadrosunu büyük oranda korusa da söylemler ile eylemlerin tam olarak uyuşmaması can sıktı. Herkes merakla ses getirecek orta sahayı bekliyor.

KALSA BİR DERT GİTSE BİR DERT

Galatasaray’da Okan Buruk’un hücum bölgesinde çok yönlü kullandığı Kerem Aktürkoğlu’nun uzun süredir Avrupa’ya gideceği konuşuluyordu. EURO 2024’te de geride kaldı ama sarı kırmızılı oyuncunun transferi konusunda somut bir adım atılmadı. Adı Real Betis ile anılan Kerem’in ise daha iyi bir teklif beklediği ve eğer olmazsa Galatasaray’da kalacağı ifade edildi. Hatırlanacağı gibi Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon zaman zaman taraflarla ters düşmüştü.