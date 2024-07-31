Arda Turan, Galatasaray'ın milli futbolcusuna talip! Okan Buruk'un kararı bekleniyor

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kiralamak için teklif yaptığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un vereceği karar bekleniyor.

Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Kanat bölgesinde Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz'a sahip olan sarı-kırmızılı ekipte Yunus Akgün'ün fazla forma şansı beklenmiyor. Geçen sezonu İngiltere'nin Leicester City takımında kiralık geçiren Akgün'ün bu sezonda takımda kalması beklenmiyor. Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Yunus Akgün'ün transferi için harekete geçti.

OKAN BURUK'UN KARARI BEKLENİYOR

Takvim'in haberine göre; Eyüpspor'un Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi teklif yaptı. Haberde transferin gerçekleşmesi için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kararının beklendiği iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.