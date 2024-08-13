Galatasaray peşine düşmüştü! Rabiot cephesinden resmi açıklama geldi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 13 Ağustos 2024 18:06 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 18:09 - Güncelleme:

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Juventus'tan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Fransız milli oyuncu Adrien Rabiot, hangi takıma gideceği merakla bekleniyor. Galatasaray'ın da gündeminde olan Rabiot'un ailesi, transferle ilgili çıkan dedikodulara cevap verdi.