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Galatasaray peşine düşmüştü! Rabiot cephesinden resmi açıklama geldi

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Galatasaray peşine düşmüştü! Rabiot cephesinden resmi açıklama geldi

Spor Haberleri

Juventus'tan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Fransız milli oyuncu Adrien Rabiot, hangi takıma gideceği merakla bekleniyor. Galatasaray'ın da gündeminde olan Rabiot'un ailesi, transferle ilgili çıkan dedikodulara cevap verdi.

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Adrien Rabiot, yeni takımı belirsizliğini koruyor.

Oyuncunun menajerliğini yapan annesi Veronique yaptığı açıklamada "Görüştüğümüz takımlar var. İlgilenen kulüplerin sadece benimle konuşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray peşine düşmüştü! Rabiot cephesinden resmi açıklama geldi - 1. Resim

La Gazzetta dello Sport'un geçtiği habere göre Fransız orta saha oyuncusuna Galatasaray'ın yanı sıra Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United da ilgi gösterdiği belirtildi.

Gazetenin "Rabiot'nun Süper Lig'e "düşme" olasılığı az ancak paranın yolları sonsuzdur" ifadeleri dikkat çekti.

2023-24 sezonunda Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 35 maça çıkıp 3012 dakika süre alan Adrien Rabiot 5 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.

Düzenleyen:  - Spor
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