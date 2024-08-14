Galatasaray'ın 3 yıldızına resmi teklif geldi! 2'si "evet" biri "hayır" dedi

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, yıldız oyunculara gelen teklifleri açıkladı. Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'ün talipleri olduğunu ifade eden Ergün, 2 oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığını ancak 1 ismin kalmak istediğini ifade etti.

Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın en yetkili isimlerinden biri olan Cenk Ergün, transferlere dair son durumu açıkladı.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ergün; Wilfred Zaha'nın ayrılmak istediğini belirtirken, Kerem Aktürkoğlu'nun da transfere sıcak baktığını dile getirdi. Derrick Köhn'ün ise kendisine gelen teklifi reddettiğini söyledi.

ZAHA AYRILMAK İSTİYOR

Zaha hakkında konuşan Ergün, "Devam eden süreçle ilgili bilgi verdiğimizde etkileyebiliyor. Zaha'nın ayrılma talebi oldu. Bu süreç devam ediyor. Eğer görüşmeler istenilen şekilde devam ederse gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi.

Performansıyla eleştirilen futbolculardan biri olan Derrick Köhn'e resmi teklif geldiğini belirten Cenk Ergün, "Köhn'le ilgili de bir transfer talebi oldu. Tarafımıza resmi bir şekilde ulaşım oldu. Oyuncunun talebi bu teklifi değerledirmeme yönünde oldu. Köhn'le ilgili bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun son durumunu da açıklayan Ergün, şunları söyledi: Kerem Aktürkoğlu sadece Galatasaray'ın değil milli takımımızın çok önemli oyuncusu. Kariyerini yurt dışında devam etme konusunda daha açık olduğunu bize bildirdi.

Bizler de Kerem'in uygun görebileceği ve kulübün tatmin olduğu istekler olursa bunu değerlendirebileceğimizi söyledik. Kerem'e de ilgiler var. Transfer gerçekleşebilir aşamasında değiliz.