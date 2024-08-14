Yine yaptı yapacağını! Fenerbahçe elenir elenmez İcardi'den kızdıran paylaşım

Fenerbahçe'nin Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den sarı lacivertlileri kızdıran bir paylaşım geldi.

Fener’e yazık oldu! Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Fener’e yazık oldu! Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i 2-1'in rövanşında evinde ağırladı. Sarı lacivertliler mücadelenin 117'nci dakikasında kalesinde penaltıdan gördüğü gol sonrası rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek olan Fenerbahçe'de Devler Ligi hasreti 16 yıla çıktı.

LILLE GÖNDERMESİ

Mücadelenin ardından Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye göndermeli bir paylaşım geldi.

Eski Fenerbahçeli Michy Batshuayi ile kendisinin bulunduğu ve kahkaha attıkları bir kareyi paylaşan Icardi, bu paylaşımına karşılaşma öncesi Lille'in de kullandığı 'Aşkın Olayım' müziğini eklemeyi ihmal etmedi.

Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.