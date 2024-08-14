Fener’e yazık oldu! Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Birçok net fırsatı harcayan sarı lacivertli futbolcuların yapamadığını kendi kalesini vuran Diakite yaptı. Uzatmalarda Mandi atıldı Lille on kişi kaldı. Fakat Fener Oosterwolde’nin sebep olduğu penaltıda David’in golüyle elendi.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek için sahasında Fransa’nın Lille takımını konuk etti.

KANARYA SAVAŞTI AMA

Deplasmanda inanılmaz bireysel hatalarla mağlup olduğu rakibi karşısında adı transfer söylentileriyle anılan Ferdi Kadıoğlu’nu sakatlığı sebebiyle kullanamayan temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında sahada uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir mücadele ortaya koydu.

LİLLE ZAMANA OYNADI

Maça oldukça hızlı başlayan temsilcimiz henüz 18. saniyede Tadic’in sağdan ortası sonrasında Dzeko’nun kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Bu pozisyonun ardından kullanılan aut atışındaki ağır hareketleri dikkati çeken Lille oyuncuları henüz 20. saniyede başladıkları zaman geçirme çabalarını maç boyunca sürdürdü. 25’te önce Szymanski ardından da Mert Hakan’ın şutlarıyla kaleyi yoklayan sarı lacivertliler her iki pozisyonda da Chevalier’i geçemedi.

GOL 90'DA GELDİ

Temsilcimiz ikinci yarıda oyunu rakip kaleye yıktı ama sahaya atılan maddeler ritmimizi düşürdü. Mou’dan müdahale geldi. En-Nesyri ve Cenk’i sahaya sürdü. 82’de Osayi’nin şutu direkten dönerken, beklenen gol duraklamalarda kullanılan taç sonrası Diakite’ye çarparak geldi: 1-0. Maçta turu belirleyen gol ise 118’de penaltıdan David imzalıydı: 1-1. Cenk’in vuruşu da direkte patlayınca F.Bahçe’ye Avrupa Ligi göründü.

MOURİNHO HAKEM SANCHEZ'E YÜKLENDİ: BU NASIL PENALTI?

F.Bahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho maçın hakemi Maria Sanchez’e yüklenirken, “Oyuna saygı göstermeliydi. Rakibin saygısızlık (süre geçirme taktiği) yapmasına engel olmalıydı. Bunun nasıl penaltı olduğunu sadece hakem biliyor, VAR’daki biliyor” derken, “Taraftarımız takımın ruhunu gördü. Ben ekibimle gurur duyuyuyorum” sözlerini kullandı.

FERDİ-FRED'İ ARADIK

“Şampiyonlar Ligi’ne kalamadık ve bu ekonomik de bir kayıp oldu” diyen Portekizli çalıştırıcı, “Kalsak da asla kazanamazdık. ‘Eğer Avrupa Ligi’nde iyi şeyler yaparsak’ cümlesinin devamını getirmek istemiyorum çünkü getirirsem başım belaya girebilir. Orada şansımız var” vurgusu yaparken, “Ferdi ve Fred’in olmaması kötü bir durumdu” şeklinde konuştu.

GENESİO: YERDEYDİK ÇÜNKÜ!..

Bize çok faul yapıldı

∂ Lille’nin çalıştırıcısı Bruno Genesio, “Takımı bu maç için iyi bir şekilde motive ettik. İstediğimiz sonucu elde ettik” derken, “Oyuncularımın yerde olmalarının sebebi faule maruz kalmalarıydı. Faule maruz kalırsanız tabii ki yerde olacaksınız” sözlerini kullandı.

16 YILDIR GRUPLARI GÖREMİYOR

Hasret dağları aştı

∂ Lille önünde ahlar vahlar arasında elenen F.Bahçe’de Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıktı. Son olarak 2007-2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde Devler Ligi’nde boy gösteren Fener, rakipleri karşısında başarılı bir performans göstermiş ve çeyrek final oynama sevinci yaşamıştı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fener’e dev destek

∂ Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Lille karşısında yalnız bırakmadı. Ülker Stadı’nın tribünleri tamamen doldu. Karşılaşmadan saatler önce stat civarında toplanan taraftarlar, maç öncesinde de tezahüratlarla takımlarına büyük destek ve moral verdi.

İCARDİ’DEN GÖNDERME

Maçın ardından Galatasaraylı Mauro İcardi, eski F.Bahçeli Batshuayi ile resimlerini hikayesine koyarak ‘’Aşkın olayım’’ şarkısını ekledi. Fenerbahçe’nin rakibi Lille de maç öncesi ‘Aşkın Olayım’ adlı şarkıyı paylaşarak sarı lacivertlilere gönderme yaptı.

MONTELLA KADIKÖY’DE

Karşılaşmayı A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi. İtalyan çalıştırıcı karşılaşmayı protokol tribününden takip ederken sarı lacivertli taraftarlardan da ilgi gördü.