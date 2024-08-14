Mauro Icardi'den Jose Mourinho'nun sözlerine olay cevap! "Büyük takımlarda böyle değildi"

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk ve sarı-kırmızılı takıma dair imalı sözlerine cevap verdi. Arjantinli yıldız, "Mourinho gibi büyük bir hocanın önemsiz bir konuyla ilgili bu şekilde konuşuyor olması enterasan bir şey. Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı" dedi.

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Arjantinli yıldız, Jose Mourinho'nun Galatasaray sözlerine cevap verdi.

Portekizli teknik adam, Okan Buruk'un sahaya girmesine rağmen kart görmediğini ve sarı-kırmızılı ekibin hakemler tarafından kollandığı ifade etmişti. Icardi bu sözlere cevap verirken, olay bir gönderme de yaptı.

Icardi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Şanslıyız diyebiliriz. İlk maçımızı kazandık. Evimizde galibiyetle, taraftarımızın önünde başladık. İnanılmaz iki sene geçirdik. Her zaman geliştireceğimiz yerler var ve buna odaklandık. Hepimiz hedefimize doğru yolculuğumuza devam edeceğiz.

Herkes biliyor Fenerbahçe'yle bir rekabetimiz var. Ülke için kötü oldu elenmeleri. Bizim de play-off maçımız var bunun için mücadele edeceğiz. Sosyal medya da bir iletişim aracı. Geçen sene birçok şey oldu saha dışında. Hocanın dedikleriyle ilgili sahanın dışında iki senedir bize karşı birçok şey yapıldı ama biz sahaya odaklandık ve üst üste iki sene şampiyon olduk. Bizi durdurmaya çalıştılar ama başarısız oldular. Rakibi bu şeyler rahatsız edebiliyor olabilir.

"BÜYÜK TAKIMLARDA BÖYLE DEĞİLDİ."

Mourinho gibi büyük bir hocanın önemsiz bir konuyla ilgili bu şekilde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı diye düşünüyorum. Yaptığını da hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü. Bizim özel bir hocamız var. Herkese karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Sezonun bu kadar başındayken bunları konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Sahaya odaklanıp ödülünü toplamayı bekleyeceğiz.

Her zaman liderdim. Rekabetçi ve mükemelliyetçi bir insanım. Galatasaray'da da rekorlar kırdım. Paslarım ve gollerimle yardımcı olmak istiyorum. Kısa sürede Türkiye'yi temsil eden biri haline geldim. İnsanların yüzlerini güldürebiliyor olmak benim için gurur verici.