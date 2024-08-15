Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş’ta sürpriz harekât başlatıldı! Neres heyecanı

Beşiktaş’ta sürpriz harekât başlatıldı! Neres heyecanı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş’ta sürpriz harekât başlatıldı! Neres heyecanı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlılar 27 yaşındaki Brezilyalı yıldızı gözüne kestirdi. Transfer ustası İkinci Başkan Hüseyin Yücel devrede…

MURAD TAMER'İN HABERİ - Ciro İmmobile ve Rafa Silva gibi dünya çapında tanınan isimleri kadrosuna katan siyah beyazlılar, şimdi de David Neres’i transfer etmeye çok yakın.

Rafa faktörü

Siyah beyazlılar Benfica forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun durumunu sordu. Sözleşmesi 2027’ye kadar olan yıldız forvet, Benfica’dan ayrılmak istiyor. Neres’in geçen sezon Benfica’da beraber forma giydiği Rafa Silva’nın da Beşiktaş’ta olması, bu transferin gerçekleşmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş’ta sürpriz harekât başlatıldı! Neres heyecanı - 1. Resim

Rekor kıracak

Beşiktaş’a yıldız isimler kazandıran İkinci Başkan Hüseyin Yücel bu transfer operasyonunda da başrolü oynuyor. Portekiz ekibiyle görüşme hâlinde olan Hüseyin Yücel’in, transferde önemli aşama kaydettiği bilgisine ulaşıldı. Siyah beyazlılar, güncel piyasa değeri 25 milyon avro olan David Neres için bütün şartları zorlamaya hazır. Her iki kanatta ve 10 numarada forma giyebilen Neres eğer Beşiktaş’a gelirse, muhtemelen Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen ismi olacak. 

Beşiktaş’ta sürpriz harekât başlatıldı! Neres heyecanı - 2. Resim

YENİ TRANSFER NDOUR:
Stilim Pogba’ya benzer

∂ Beşiktaş’ın yeni transferi İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour, “Üç yıldır şampiyonluk kazanamadık. Burada şampiyonluk kazanmak harika olur. Avrupa Ligi’nde turu geçip iyi bir hava yakalamayı umuyorum” derken, “Orta sahada tercihim 8 numara. Mental olarak Cristiano Ronaldo’yu, oyun stili açısından da Paul Pogba’yı örnek alıyorum. Taraftarlarımızın önünde oynamak için çok istekliyim” sözlerini kullandı.

Beşiktaş’ta sürpriz harekât başlatıldı! Neres heyecanı - 3. Resim

DANİMARKALILAR DUYURDU
Lukas Lerager Kartal’a yakın

∂ Siyah beyazlıların, Kopenhag forması giyen Lukas Lerager’i renklerine bağlamak istediği iddia edildi. Danimarka basınında çıkan haberde transfer için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. 31 yaşındaki ön libero geçen sezon yedi defa ağları havalandırırken beş de asist yapmayı başardı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İcardi, hem F.Bahçe’ye hem Mourinho’ya taş attı: Büyük takımda böyle yapmazdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İcardi, hem F.Bahçe’ye hem Mourinho’ya taş attı: Büyük takımda böyle yapmazdı - Sporİcardi, hem F.Bahçe’ye hem Mourinho’ya taş attıFener’e yine hüsran! Mourinho geldi, transfere milyonlarca avro harcandı ama... - SporMourinho geldi, avro harcandı ama...Arda Güler'li Real Madrid Süper Kupa'nın kazananı oldu - SporArda'lı Real Madrid Kupa'nın sahibi olduBeşiktaşlı Cher Ndour idollerini açıkladı! Ronaldo ve Pogba... - SporMental olarak Ronaldo, oyun stili Pogba!Jose Mourinho'nun Okan Buruk sözlerine Abdurrahim Albayrak cevap verdi! "Daha dün geldin..." - SporMourinho'nun sözlerine çarpıcı cevapMete Gazoz 2028 hedeflerini açıkladı! "Los Angeles'ta 2 altın..." - Spor"2028'de 2 altınla karşınızda olacağım"
Sonraki Haber Yükleniyor...