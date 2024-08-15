Beşiktaş’ta sürpriz harekât başlatıldı! Neres heyecanı

Siyah beyazlılar 27 yaşındaki Brezilyalı yıldızı gözüne kestirdi. Transfer ustası İkinci Başkan Hüseyin Yücel devrede…

MURAD TAMER'İN HABERİ - Ciro İmmobile ve Rafa Silva gibi dünya çapında tanınan isimleri kadrosuna katan siyah beyazlılar, şimdi de David Neres’i transfer etmeye çok yakın.

Rafa faktörü

Siyah beyazlılar Benfica forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun durumunu sordu. Sözleşmesi 2027’ye kadar olan yıldız forvet, Benfica’dan ayrılmak istiyor. Neres’in geçen sezon Benfica’da beraber forma giydiği Rafa Silva’nın da Beşiktaş’ta olması, bu transferin gerçekleşmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Rekor kıracak

Beşiktaş’a yıldız isimler kazandıran İkinci Başkan Hüseyin Yücel bu transfer operasyonunda da başrolü oynuyor. Portekiz ekibiyle görüşme hâlinde olan Hüseyin Yücel’in, transferde önemli aşama kaydettiği bilgisine ulaşıldı. Siyah beyazlılar, güncel piyasa değeri 25 milyon avro olan David Neres için bütün şartları zorlamaya hazır. Her iki kanatta ve 10 numarada forma giyebilen Neres eğer Beşiktaş’a gelirse, muhtemelen Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen ismi olacak.

YENİ TRANSFER NDOUR:

Stilim Pogba’ya benzer

∂ Beşiktaş’ın yeni transferi İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour, “Üç yıldır şampiyonluk kazanamadık. Burada şampiyonluk kazanmak harika olur. Avrupa Ligi’nde turu geçip iyi bir hava yakalamayı umuyorum” derken, “Orta sahada tercihim 8 numara. Mental olarak Cristiano Ronaldo’yu, oyun stili açısından da Paul Pogba’yı örnek alıyorum. Taraftarlarımızın önünde oynamak için çok istekliyim” sözlerini kullandı.

DANİMARKALILAR DUYURDU

Lukas Lerager Kartal’a yakın

∂ Siyah beyazlıların, Kopenhag forması giyen Lukas Lerager’i renklerine bağlamak istediği iddia edildi. Danimarka basınında çıkan haberde transfer için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. 31 yaşındaki ön libero geçen sezon yedi defa ağları havalandırırken beş de asist yapmayı başardı.