Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor, Rapid Wien deplasmanında tur arıyor! Avusturya'da kritik rövanş

Trabzonspor, Rapid Wien deplasmanında tur arıyor! Avusturya'da kritik rövanş

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Trabzonspor, Rapid Wien deplasmanında tur arıyor! Avusturya&#039;da kritik rövanş

Spor Haberleri

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşıyor. İlk maçı evinde 1-0 kaybeden temsilcimiz, zorlu mücadeleyi kazanarak tur atlamayı hedefliyor.

 

Trabzonspor ile Rapid Wien, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında kozlarını paylaşıyor.

İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililerin en az 2 farklı kazanması gerekiyor.

Temsilcimiz, 1-0 kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek.

RAPID WIEN - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Rapid Wien: Hedl, Oswal, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Jansson, Burgstaller, Beljo

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş

Trabzonspor, Rapid Wien deplasmanında tur arıyor! Avusturya'da kritik rövanş - 1. Resim

AVRUPA'DA 153. MAÇ

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 153. maçını oynayacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 152 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 206 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kasım Gülpınar AK Parti'ye geçecek mi? Fatih Erbakan iddialara cevap verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
PFDK'den 7 maç men cezası! Sami Uğurlu ve Arda Turan kırmızı kart görmüştü - SporPFDK'den 7 maç men cezası!Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması! Kulübe ihtar çekti mi? - SporAlacakları için G.Saray'a ihtar çekti mi?Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu: Koleksiyonumda şu an eksik bir madalyam var - Spor"Koleksiyonumda şu an eksik bir madalyam var"Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 10-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek - SporKemer, dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacakAntalyaspor'un yeni transferi Emrecan Uzunhan imzayı attı - SporAntalya'nın yeni transferi imzayı attıBarcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'a büyük şok! Babası Mounir Nasraoui'ye bıçaklı saldırI - SporLamine Yamal'a büyük şok! Otoparkta bıçaklı saldırı...
Sonraki Haber Yükleniyor...