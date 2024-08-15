Trabzonspor, Rapid Wien deplasmanında tur arıyor! Avusturya'da kritik rövanş

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşıyor. İlk maçı evinde 1-0 kaybeden temsilcimiz, zorlu mücadeleyi kazanarak tur atlamayı hedefliyor.

Trabzonspor ile Rapid Wien, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında kozlarını paylaşıyor.

İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililerin en az 2 farklı kazanması gerekiyor.

Temsilcimiz, 1-0 kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek.

RAPID WIEN - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Rapid Wien: Hedl, Oswal, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Jansson, Burgstaller, Beljo

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş

AVRUPA'DA 153. MAÇ

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 153. maçını oynayacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 152 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 206 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.