Trabzonspor'dan sancılı başlangıç! Abdullah Avcı'ya tepki büyük

Hafta için Avrupa Ligi’nde evinde Rapid’e mağlup olup turu riske sokan Abdullah Avcı’nın takımı lige de puan kaybıyla başladı. Bordo mavili ekipte Bardhi’nin; Yiğido’da Uğur Çiftçi’nin vuruşları direkte patladı.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de sezonu çok sayıda yeni transfer ve şampiyonluk hedefiyle açan Trabzonspor, ligin ilk haftasında geçtiğimiz sezon Bülent Uygun’un göreve gelmesinin ardından büyük bir ivme yakalayan Sivasspor’a misafir oldu. Uygun’un büyük takımlara karşı uyguladığı beşli savunma bloğunu aşmakta zorlanan Abdullah Avcı’nın öğrencileri 90 dakika boyunca üretkenlik problemi yaşarken, karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

YİĞİDO'NUN KONTRALARI

Maç boyunca topa daha fazla sahip olan bordo mavililer buna rağmen rakibinin geçiş hücumlarıyla bulduğu fırsatlara engel olamadı. 30’da Bardhi’nin kullandığı serbest vuruş kaleci Nikolic’te kaldı. 36’da gelişen Sivas atağında Turgunbaev’in pasında topla buluşan geçen sezonun yıldızı Manaj’ın şutu önce savunmadan sekti ardından Uğurcan’da kaldı. 43’te Turgunbaev’in kafa vuruşu da dışarı çıkınca ilk yarı golsüz bitti.

UĞURCAN DA OLMASA

Trabzonspor’da 54’te Visca’dan aldığı pasla kaleyi yoklayan Bardhi’nin şutu yan direğe çarpıp dışarı çıktı. 59’da Turgunbaev’in ortası direkt kaleye yönelse de Uğurcan’ı aşan topta Denswill çizgi üstünde golü önledi. 66’da bir kere daha Turgunbaev ile gole yaklaşan Sivas bu defa da Uğurcan’ı geçemedi. 81’de bu kez de Pritchard ile gole yaklaşan Sivas bir kez daha Uğurcan’a takılınca maçta kazanan çıkmadı.

EV SAHİBİ DESTEKSİZ

Sivasspor taraftarı karşılaşmaya ilgi göstermezken Trabzonsporlular kendilerine ayrılan tribünden maçı takip etti.

AVCI: BEN VAZGEÇMEM

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından, “Oyun istediğimiz gibi sakin, sabırlı, 35 dakika doğruydu. Merkezden gelip sonuçlandıramadıklarımız vardı. 35’ten sonra bireysel hatalar vardı. Rakibi devreye soktuk. Uğurcan orada bizi kurtardı” derken, “Maçı ikinci yarıda domine etmemiz gerekirken gelgitli bir oyuna döndü. Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Çalışmaya, daha iyi olmaya devam edeceğiz. Kafamızı kaldırıp perşembe gününe bakmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Sivas’ın teknik direktörü Bülent Uygun da, “Satranç oyunu gibi oldu. Şahı yaptık ama golü atamadık. 6 tane yüzde 100’e yakın pozisyon var” dedi.

AVCI'YA TEPKİ! TARAFTAR YİNE İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Avrupa Ligi’nde iç sahada mağlup olunan Rapid maçında Abdullah Avcı’yı istifaya davet eden Trabzonspor taraftarları dünkü Sivas karşılaşması sonrası da aynı tepkiyi gösterdi. Sosyal medyada da Trabzonsporlu kullanıcılar, ‘Avcı İstifa’ etiketi oluşturdu.

UĞURCAN ÇAKIR: HATALAR YAPIYORUZ

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, “Kazanmak istiyorduk. Ligin ilk maçları gerçekten zor oluyor. İyi bir zeminde oynamadık, zeminler tam oturmamış oluyor. Bölüm bölüm iyi oynadık. Biraz bireysel hatalardan pozisyonlar verdik. Her anı doğru oynamamız lazım. Trabzonspor camiasına yakışan bir oyun sergilemeliyiz. Bir puana üzgünüz” açıklaması yaptı.