Trabzonspor'dan Brownhill hamlesi

Yeni sezon öncesi kadrosuna dokuz futbolcu katan Trabzonspor bu kez de orta sahayı güçlendirme peşinde. Hedefteki isim ise Josh Brownhill.

Yeni sezonda şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyen Trabzonspor, orta sahasını güçlendirme kararı aldı. Denis Dragus, Borna Barisic, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Pedro Malheiro, Stefan Savic ve Okay Yokuşlu’yu kadrosuna katan Karadeniz ekibi, bu kez 15 milyon avroluk orta saha oyuncusu Josh Brownhill için harekete geçti. İngiltere Championship ekiplerinden Burnley formasını giyen 28 yaşındaki oyuncunun bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. İngilizler oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

BATAGOV: BAŞARILAR YAŞAMAYA GELDİM

Trabzonspor, Ukrayna’nın Zorya Luhansk kulübünden transfer ettiği Arseniy Batagov dün gece Trabzon’a geldi. Dört yıllık anlaşma sağlanan 22 yaşındaki futbolcuyla birlikte bordo mavililer transfer sayısını 10’a çıkardı. Batagov, “Buraya başarılar yaşamaya geldim. Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.