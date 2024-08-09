Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig ekibi transferi duyurdu! Trabzonspor'dan ayrılan Berat Özdemir, kariyerine İstanbul'da devam edecek

Süper Lig ekibi transferi duyurdu! Trabzonspor'dan ayrılan Berat Özdemir, kariyerine İstanbul'da devam edecek

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süper Lig ekibi transferi duyurdu! Trabzonspor&#039;dan ayrılan Berat Özdemir, kariyerine İstanbul&#039;da devam edecek

Spor Haberleri

Geçen sezonu kiralık Trabzonspor'da geçiren Berat Özdemir, yeni sezonda Başakşehir forması giyecek. Milli oyuncunun kiralık transferi resmi olarak açıklandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul ekibi geçen sezon Trabzonspor forması giyen ve bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi El İttifak'ta olan Berat Özdemir'in kiralandığını duyurdu.

Süper Lig ekibi transferi duyurdu! Trabzonspor'dan ayrılan Berat Özdemir, kariyerine İstanbul'da devam edecek - 1. Resim

BERAT ÖZDEMİR BAŞAKŞEHİR'DE

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan Pro League takımlarından El İttifak'ın oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık transfer sözleşmesi imzalamıştır. Berat Özdemir'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Berat geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor forması giymişti.

Düzenleyen:  - Spor
Bakan Uraloğlu'ndan "yasaklar ülkesi" imajına tepki: Ajandamızda erişimi engeli diye bir şey yokSamsun’da motokurye, patronuna giden parayı yol üstünde gasp etti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray’da sürpriz gelişme! Zaha transfer olacağı için Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldı - SporGalatasaray'da sürpriz Zaha gelişmesi! Veda ediyorŞenol Güneş sürprizi! Trabzon ziyareti sosyal medyada gündem oldu - SporTrabzon ziyareti sosyal medyada gündem olduSüper Lig'de hasret sona eriyor! Sezonun açılış maçında Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler - SporAçılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşılaşıyorBarcelona, Dani Olma transferini duyurdu! 500 milyon euroluk bedel dudak uçuklattı - SporDani Olmo imzaladı! Serbest kalma maddesi 500 milyon euroBurak Yılmaz, Beşiktaş'tan transfer yaptı! Genç yıldız Kayserispor'a imza attı - SporBurak Yılmaz, Beşiktaş'tan transfer yaptıTaha Akgül, Paris 2024'te yarı finale yükseldi! - SporTaha Akgül, Paris 2024'te yarı finale yükseldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...