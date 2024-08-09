Süper Lig ekibi transferi duyurdu! Trabzonspor'dan ayrılan Berat Özdemir, kariyerine İstanbul'da devam edecek
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Geçen sezonu kiralık Trabzonspor'da geçiren Berat Özdemir, yeni sezonda Başakşehir forması giyecek. Milli oyuncunun kiralık transferi resmi olarak açıklandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul ekibi geçen sezon Trabzonspor forması giyen ve bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi El İttifak'ta olan Berat Özdemir'in kiralandığını duyurdu.
BERAT ÖZDEMİR BAŞAKŞEHİR'DE
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan Pro League takımlarından El İttifak'ın oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık transfer sözleşmesi imzalamıştır. Berat Özdemir'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Berat geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor forması giymişti.